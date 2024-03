COME DAGO-DIXIT, C’È UN GROSSO SCAZZO SULLA NOMINA DI CARLO FUORTES AL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO – FRATELLI D’ITALIA SI È MESSA DI TRAVERSO ALLA SCELTA DELL’EX AD RAI, PROVANDO A RIPORTARE IN AUGE IL NOME DEL COMMISSARIO, ONOFRIO CUTAIA: “L’INDICAZIONE DI FUORTES, DA PARTE DEL SINDACO NARDELLA, È FUORI LUOGO E FUORI TEMPO, PERCHÉ NON SPETTA A LUI SCEGLIERE IL SOVRINTENDENTE, BENSÌ AL MINISTRO SANGIULIANO”. ECCO, APPUNTO: CHE FARÀ IL POVERO “GENNY”, CHE GIÀ AVEVA PROMESSO A FUORTES IL SAN CARLO DI NAPOLI (PER POI RINCULARE?) - L'AFFARE SI INGROSSA ANCORA DI PIU' CON LA LEGA CHE CHIEDE DI NOMINARE IL NUOVO SOVRINTENDENTE DOPO LE COMUNALI DI GIUGNO - IL PD ATTACCA SANGIULIANO "IN MANO AI BURATTINAI DI FDI"

gennaro sangiuliano carlo fuortes foto di bacco

LA NOTA DELLA LEGA

DARIO NARDELLA 1

"Il sindaco Nardella sponsorizza Fuortes come nuovo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino? Noi, invece, rimaniamo dell'idea che la nomina del nuovo sovrintendente debba avvenire dopo le elezioni amministrative di giugno".

È quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli in merito all'indicazione del Consiglio di indirizzo della fondazione. "In tale modo- osserva l'esponente del Carroccio- il nuovo responsabile dell'ente fiorentino verrebbe quantomeno indicato fra pochi mesi dal sindaco eletto, con cui sarebbe chiamato a collaborare, e non segnalato da un primo cittadino ormai in scadenza di mandato".

Peraltro, aggiunge ancora Galli, "come più volte rilevato, crediamo che la figura di Cutaia sia quella maggiormente indicata, stante la sua valida gestione dopo la disastrata era Pereira, a ricoprire a tempo debito il ruolo di sovrintendente dopo quello di commissario". (Cap/ Dire)

GENNARO SANGIULIANO COME NAPOLEONE

MAGGIO. PD: SU SOVRINTENDENTE, SANGIULIANO IN MANO A BURATTINAI FDI

"Il comunicato stampa di Fdi sulla nomina al Maggio fiorentino è la conferma che Sangiuliano non è autonomo e che i burattinai della cultura italiana sono a via della Scrofa". Così la capogruppo del Pd in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, commenta la presa di posizione di Fratelli d'Italia in Regione Toscana sulla nomina del nuovo sovrintendente del Maggio musicale fiorentino. Decisione che in ultima istanza tocca a Sangiuliano. "È molto grave- sottolinea Manzi- che il ministro della Cultura lavori esclusivamente per il consenso e gli interessi del suo partito quando, come ben sa, ha giurato nelle mani del presidente delle repubblica di esercitare le sue funzioni nel solo interesse della nazione".

TORSELLI: 'FUORTES NOME FUORI TEMPO E FUORI LUOGO, SERVE CONTINUITÀ'

3 gennaro sangiuliano

(DIRE) - Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il comitato di indirizzo del Maggio musicale fiorentino vogliono l'ex ad Rai, Carlo Fuortes, per la sovrintendenza della fondazione lirica, ma Fratelli d'Italia si mette di traverso e prova a riportare in auge il nome del commissario Onofrio Cutaia.

Una mossa che, fra le altre cose, carica di ulteriore pressione il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, cui spetta l'ultima parola sulla nomina. "L'indicazione di Carlo Fuortes come prossimo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino da parte del sindaco Nardella è fuori luogo e fuori tempo- sostiene il capogruppo di Fdi in Regione Toscana Francesco Torselli- fuori luogo perché non spetta a lui scegliere il sovrintendente, bensì al ministro Sangiuliano, al quale peraltro consigliamo, dopo le note vicende legate al nome di Pereira, di non ascoltare troppo il sindaco di Firenze".

onofrio cutaia

È inoltre, sempre secondo Torselli, "fuori tempo perché non crediamo sia questo il momento storico migliore per nominare sovrintendente a Firenze un uomo che nel recente passato è finito sotto processo in relazione alla morte di un operaio addetto alle pulizie avvenuta quando il manager pubblico era sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma".

FRANCESCO TORSELLI

Il consigliere regionale di opposizione precisa che la riflessione del suo partito non è motivata da considerazioni di carattere politico ma, rivendica, "si basa su una valutazione fondata sull'importanza di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi tempi e sull'inopportunità della scelta annunciata da Nardella. Seppur con una storia politica ed una sensibilità non afferenti all'alveo del centrodestra, riteniamo che l'attuale sovrintendente Cutaia sia la figura professionale di cui il Maggio Musicale Fiorentino ha più bisogno in questa fase storica".

maggio musicale fiorentino TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO