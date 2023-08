31 ago 2023 12:12

COME DAGO-DIXIT, SERGIO CASTELLITTO È IN POLE POSITION PER LA DIREZIONE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA – IL NOME DELL’ATTORE E REGISTA È STATO TIRATO FUORI DAL CILINDRO DA GENNY SANGIULIANO: È UN CANDIDATO INECCEPIBILE, SENZA POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE E LONTANO DAL “CLAN” FRANCESCHINI NASTASI, PER SOSTITUIRE MARTA DONZELLI, CHE POTRÀ TORNARE A FARE IL SUO LAVORO DI PRODUTTRICE DI “VIVO FILM”