MI È 'ASSEMBRATO' DI VEDERE UNO STATALE IN UFFICIO - I PIANI PER IL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SONO IN PANNE E COSÌ I DIPENDENTI "SMARTABILI" RISCHIANO DI ESSERE RICHIAMATI IN PRESENZA LUNEDÌ, A INFETTARSI - IL MINISTERO, SOTTO I RIFLETTORI DI BRUXELLES PER VIA DEL RECOVERY PLAN, PROVA A EVITARE FIGURACCE PROROGANDO IL TERMINE DELL'EMERGENZA, VISTO CHE A LIVELLO ORGANIZZATIVO SIAMO ANCORA IN ALTO MARE...