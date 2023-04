COME DAGO-RIVELATO, LA DEPUTATA DI FDI RACHELE SILVESTRI, UN MESE FA, È STATA CONVOCATA DA GIORGIA MELONI PER DISCUTERE DEL GOSSIP SULLA PATERNITÀ DEL SUO PARGOLO: “LE HO DETTO E RIPETUTO CHE ERANO TUTTE CALUNNIE”. DOPODICHÉ È STATA NEGOZIATA LA LETTERA AL “CORRIERE DELLA SERA”. DA CHI? DALLA STESSA SILVESTRI O DA LIVELLI PIÙ ALTI DEL PARTITO, O ADDIRITTURA DEL GOVERNO? – “IL FATTO”: “IL TEST DI PATERNITÀ ORA APPARE UNA SCELTA IMPOSTA E NON DECISA AUTONOMAMENTE. È COSÌ?”

rachele silvestri 7

“CASO SILVESTRI: MELONI CHIESE LA VERITÀ ALLA DEPUTATA DI FDI”

Estratto dell’articolo di Antonello Caporale per “il Fatto quotidiano”

Con la circospezione per quel quid che lo sta trasformando da pettegolezzo a pasticcio politico, compare nella scena obliqua di una gravidanza sospetta anche Giorgia Meloni. Secondo Dagospia, che riporta la notizia con un sintetico ma eloquente flash, la premier un mese fa avrebbe convocato la deputata Rachele Silvestri, protagonista sua malgrado, del più sapido e immortale dei pettegolezzi di Palazzo: love story con uomo influente e politico di FdI in ascesa, con figliolanza concepita alla vigilia della più impegnativa e vittoriosa campagna elettorale della destra, tanto da richiamare test del Dna annunciato in prima pagina sul Corriere.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI AL VINITALY

Chat infuocate, mezze verità e mezze falsità a condire un sospetto lungo così.

Dunque, riferisce Dagospia, la convocazione urgente a palazzo Chigi per appurare esattamente l’itinerario sentimentale della neomamma. “Le ho detto e ripetuto che erano tutte calunnie”, riferisce sempre Dagospia affidando alla voce della Silvestri quel che è la verità.

Nessun coinvolgimento di nessuno, men che meno di colui che è stato chiamato, secondo i boatos, fin dall’inizio sul palcoscenico: Francesco Lollobrigida, nome forte di Fratelli d’Italia. Il ministro cognato, il marito di Arianna, la sorella plenipotenziaria della presidente del Consiglio.

RACHELE SILVESTRI CON IL COMPAGNO E IL FIGLIO IL 22 MARZO

Giorgia, Ary e Lollo sono il trittico che è insieme radice e destino del partito, forma organica della virtù e della via della destra nazionale oggi formazione di maggioranza relativa. Loro tre decidono governo e sottogoverno. Un partito-famiglia che ora, con le elezioni vinte, sviluppa i crismi del cosiddetto partito-Stato, come ai tempi della Dc.

Il Fatto naturalmente ha chiesto a Palazzo Chigi di commentare, confermare oppure smentire la notizia resa pubblica dal sito web: purtroppo nessun cenno di riscontro. […] La verità provvisoria dunque condurrebbe a una seconda ghiotta indiscrezione: la scelta di scrivere la lettera al Corriere della Sera con la quale la deputata ha ritenuto di chiudere la vicenda annunciando di essersi sottoposta all'esame del Dna a smentita di ogni altro padre oltre al suo amato e legittimo compagno Fabio, sarebbe frutto di un negoziato ai più alti livelli.

francesco lollobrigida e arianna meloni

Il condizionale è d’obbligo come tutto in questa vicenda […]. Dunque tutto il resto solo polvere soffiata dalle malelingue al punto da far vergare a Rachele, neomamma, deputata e donna disperata, l’estrema difesa contro i facitori di questo fango: il test di paternità. Che ora appare però una scelta imposta e non decisa autonomamente, subìta e non accettata, a cui la donna si è piegata acconsentendo per disciplina. È così?

[…] Intervistato alcune settimane fa dal Corriere, il ministro Lollobrigida ebbe la fortuna di non dover rispondere a nessuna domanda relativa all’affaire. E oggi il mondadoriano Chi ripropone ai lettori sempre la figura del ministro nel racconto gentile e generoso di un uomo del fare, che organizza il pranzo agli italiani con una fatica bestiale: resistere alla carne sintetica. Come va in famiglia? “Con le mie figlie faccio campeggio nei boschi”. L’intervista finisce. Al prossimo picnic.

