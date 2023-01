13 gen 2023 15:45

COME DAGO-RIVELATO, LA MELONI SI È ROTTA LE SCATOLE DELLE USCITE A RUOTA LIBERA DEI MINISTRI CHIACCHERONI URSO E CROSETTO: D’ORA IN POI LA COMUNICAZIONE SARÀ TELE-GUIDATA DAL PARTITO! – I CAPIGRUPPO DI CAMERA E SENATO HANNO DIFFUSO UNA CIRCOLARE AI PARLAMENTARI CHE DISPONE CHE I COMUNICATI A LORO NOME DOVRANNO PASSARE DALL’UFFICIO STAMPA DEL GRUPPO – LA REGINA DELLA GARBATELLA, NELLE ULTIME ORE, SOFFRE MOLTO LE FUGHE IN AVANTI IN SOLITARIA DEI SUOI (E DEL “POLIZIOTTO BUONO” PIANTEDOSI, CHE PERÒ NON FA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA)