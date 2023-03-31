COME DAGO-RIVELATO, IN VATICANO SI PARLA DELL'“INFARTO” DI PAPA FRANCESCO – IL BLOG CATTO-CONSERVATORE “SILERE NON POSSUM”: “LA NOTIZIA VIENE CONFERMATA E SI PRECISA CHE IL SANTO PADRE HA AVUTO UN INFARTO DEL MIOCARDIO CHE HA CAUSATO UNO SCOMPENSO CARDIACO…”

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URSULA LANCIA LA SFIDA A XI E GLI GETTA IN FACCIA UNA MANCIATA DI TERRE RARE – ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO A PECHINO INSIEME A MACRON, LA PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE UE, VON DER LEYEN, AVVERTE IL DRAGONE: “VANNO RIVISTI GLI ACCORDI COMMERCIALI SULLA BASE DELLA TRASPARENZA E DELLA RECIPROCITÀ” –  L'UE LANCIA IL PIANO PER L’ESTRAZIONE E LA LAVORAZIONE DEI MINERALI NECESSARI ALL'ECONOMIA GREEN E DIGITALE (LITIO, COBALTO...) – BRUXELLES PUNTA AL 10% DI PRODUZIONE INTERNA ENTRO IL 2030. LA MAPPA DEI POSSIBILI SITI DI ESTRAZIONE IN ITALIA