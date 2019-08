28 ago 2019 11:42

COME DAGOANTICIPATO, ZINGARETTI DICE SÌ AL CONTE BIS, MA CON EQUILIBRI ACCETTABILI PER TUTTI, OVVERO CON UN VICE PD E SENZA LUIGI DI MAIO – QUINDI NO AL "CONTRATTO CON IL PREMIER ARBITRO" PERCHÉ "SERVE UN GOVERNO DI SVOLTA" – “L’OBIETTIVO ERA ED È COMBATTERE LA DESTRA PERICOLOSA, SERVE UNA VISIONE CONDIVISA E DISCONTINUITÀ” – RELAZIONE APPROVATA CON IL SOLO VOTO CONTRARIO DI RICHETTI