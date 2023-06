COME DANDOLO-DIXIT SU “OGGI” (A MARZO), ANDREA GIAMBRUNO POTREBBE ESSERE “PROMOSSO” ALLA CONDUZIONE DI UN TALK SHOW IN PRIMA SERATA SU RETE 4 – “IL FATTO”: “È L’IDEA AI VERTICI DEL BISCIONE. IL TALK FINIRÀ SOTTO L’ETICHETTA “ATTUALITÀ”. MA IL GIORNALISTA NON RINUNCERÀ AD OCCUPARSI ANCHE DI TEMI POLITICI COME FA GIÀ OGGI NELLA SUA TRASMISSIONE: OGNI GIORNO SI OCCUPA DI QUESTIONI CHE RIGUARDANO IL GOVERNO LANCIANDOSI IN LODI SPERTICATE NEI CONFRONTI DELLA PREMIER, INCIDENTALMENTE SUA COMPAGNA DI VITA. SE ALLA FINE NON DOVESSE OTTENERE UN POSTO IN PRIMA SERATA, COMUNQUE…”

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA

Mentre inizia il nuovo corso della Rai sovranista, […] anche Mediaset prepara le sue contromosse. Oltre a provare a trattenere i propri giornalisti di punta, ci potrebbe essere una new entry speciale: Andrea Giambruno.

L’indiscrezione rivelata a marzo dal settimanale Oggi ora trova le prime conferme. Il compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da settembre potrebbe essere promosso alla conduzione di un talk show in prima serata su Rete 4, rivela una fonte che frequenta il mondo Mediaset dietro la garanzia di anonimato.

Andrea Giambruno Diario di Guerra

Questa è l’idea ai vertici del Biscione, da far coincidere con i palinsesti (già molto pieni) di Rete 4. Il talk, ancora in fase di studio, finirà sotto l’etichetta “attualità”. “Stile Del Debbio” […]. Quindi un talk show che tratti di temi politici ma senza mai perdere di vista “i problemi reali delle persone”. Un tipo di trasmissione che Giambruno sta già sperimentando nella sua striscia quotidiana nel primo pomeriggio di Rete 4 Diario del Giorno.

ANDREA GIAMBRUNO 56

“Giambruno chiede sempre di occuparsi del Paese reale”, dice chi lo ha conosciuto in questi anni da conduttore Mediaset. Ma il giornalista non rinuncerà ad occuparsi anche di temi politici come fa già oggi nella sua trasmissione: ogni giorno invita ospiti politici e si occupa di questioni che riguardano il governo lanciandosi in lodi sperticate nei confronti della premier, incidentalmente sua compagna di vita.

ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI

[…] in Mediaset si stanno scervellando per trovare un incastro giusto. Se alla fine Giambruno non dovesse ottenere un posto in prima serata, comunque gli sarà garantito uno spazio quotidiano tutto suo in un orario migliore rispetto a quello di oggi. È anche per questo che da inizio maggio il compagno di Meloni ha iniziato a condurre in prima persona la sua striscia pomeridiana. E lo fa prendendo sempre le difese della premier e del suo governo.

[…] La maggioranza è sempre privilegiata: martedì, per dirne una, ha mandato un inviato in ogni città dove la destra aveva vinto per eleggere i nuovi sindaci. Mercoledì invece Giambruno ha criticato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco che […] si era permesso di dire che “il salario minimo per legge può servire”.

ANDREA GIAMBRUNO CON ANELLONE AL DITO E BRACCIALI ALLA VOTAZIONE PER LA FIDUCIA ALLA CAMERA PER IL GOVERNO MELONI

Replica Giambruno: “Ma…in realtà c’è qualcuno che dice che il salario minimo già esiste: ci sono i contratti nazionali e basta estenderli ai lavori che non godono di alcun tipo di tutela”. Coincidenza: la stessa posizione della premier Meloni, spiegata nel discorso di insediamento al Senato.

[…] Prima della formazione del governo, era metà ottobre, la destra era in difficoltà sulla trattativa per i ministeri e per gli audio pro-Putin di Berlusconi. Prima Meloni lo attaccò spiegando che “non era ricattabile”, qualche giorno dopo Berlusconi le ricordò: “Il suo uomo lavora per Mediaset”.

Dopo la formazione del governo, Mediaset decise di non mandare più in onda Giambruno [...]: [...] una vendetta dopo la decisione di Meloni di tenere fuori Licia Ronzulli dal governo.

A inizio anno, però, dopo le tensioni continue con Forza Italia, il patto tra Meloni e Marina Berlusconi fu, come hanno rivelato Luigi Bisignani e Paolo Madron nel loro ultimo libro, favorito proprio dal mediatore Giambruno. Da quel momento Forza Italia è diventata governista e Giambruno è tornato stabilmente in tv. […]

