COME FINIRÀ LA GUERRA?

Estratto dell’articolo di Lucio Caracciolo per “la Stampa”

LUCIO CARACCIOLO

Mai nella storia i massimi imperi si sono trovati contemporaneamente in crisi. Al punto da temere tutti per la propria esistenza. […] Se poi i protagonisti dispongono di armi definitive, tanto evolute da potersi rivoltare contro chi presume di maneggiarle, scatta l'allarme generale. Con l'inevitabile guerra delle narrazioni. […] Questa è, se vi pare, la Guerra Grande. Una sola certezza: è appena cominciata e nessuno può immaginarne la fine.

Nemmeno l'inizio è fuori discussione, acclarato che la sgangherata marcia su Kiev avviata da Putin il 24 febbraio 2022 si voleva preludio alla parata della vittoria, non alla prolungata guerra d'attrito fra America e Russia in ripida scalata verso lo scontro diretto. […] Guerra Grande, appunto, disegnata dai tre protagonisti - Stati Uniti, Cina e Russia – in due teatri principali. Con la prima coppia di antagonisti in frizione sempre meno fredda nell'Indo-Pacifico, mentre russi e americani si affrontano lungo i bordi dell'Eurasia occidentale, fra Mar Nero e Baltico, epicentro Ucraina.

Un giorno la guerra in Ucraina sarà sospesa. Non finita. Scontro di civiltà fra Occidente e Russia; conflitto di emancipazione di una nazione in sviluppo da un impero in decadenza ma indisponibile ad abdicare al suo status; sanguinosa partita fra mafie e oligarchie russe e ucraine in un contesto regionale instabile […] Sgombriamo il campo dai pur pensabili esiti apocalittici: fine dell'Ucraina, della Russia, o di entrambe. In ordine di (im)probabilità, vista l'asimmetria di risorse che favorisce i russi ed è finora compensata dai massici aiuti militari, finanziari e propagandistici che America e associati stanno offrendo a Kiev. Da non considerare affatto costanti. […]

[…] La sospensione non ripristinerà lo status quo ante. Anzitutto perché Mosca e Kiev divergono su quale sia: precedente all'annessione russa della Crimea, come insistono, in sintonia con la maggioranza degli Stati, Zelensky e la diplomazia americana, oppure all'invasione del 24 febbraio, tesi cara a Kissinger, altri «realisti» occidentali e fazioni dello Stato profondo a stelle e strisce incardinate nel Pentagono. Poi perché la tregua deriverà dalla convinzione di entrambi che dissanguarsi in tante mini-Verdun non abbia senso una volta stabilito che nessuno potrà prevalere totalmente. […] La diplomazia non può sovvertire la sentenza delle armi. Al massimo, addolcirla per stabilizzarla.

Se questa fosse la tregua, a quale scenario postbellico preluderebbe? […] l'equivalente ucraino delle due Germanie. […] Dominic Lieven, […] storico dell'impero russo e delle vicende ucraine, è diretto: «Il mio scenario ideale […] è che l'Ucraina riconquisti ogni pollice del suo territorio nei confini del 1991, promuova plebisciti in Crimea e almeno nel Donbass orientale e se […] al voto vincessero i russi, si liberasse di quella gente (…) e di quelle terre».

In chiaro: «[…] È chiaramente contro l'interesse dell'Ucraina riconquistare la Crimea. Nel tuo territorio tu vuoi cittadini per quanto possibile fedeli al tuo Stato. L'ultima cosa che vuoi è una minoranza costantemente insoddisfatta, con un vicino alla lunga inevitabilmente più potente alla tua frontiera orientale, eccitato dalla loro presenza. (…) Il Donbass orientale è la più grande rust belt d'Europa, nella quale si combatte da un sacco di anni. Non penso proprio che l'Ucraina guadagni molto dal recuperare territori di tal genere.

Oggi nell'Ucraina orientale la maggior parte della popolazione è probabilmente pro-russa, altrimenti se ne sarebbe andata». Di sicuro la tregua non è alle viste. Non in Russia, dove Putin spera di poter sfondare il fronte […] Meno ancora in Polonia e fra i popoli dell'avanguardia antirussa […] Parola dell'ex ministro degli Esteri polacco, Anna Fotyga: «Dissolvere la Federazione Russa è molto meno pericoloso che abbandonarla ai criminali». […] Quindi, primo sconfiggere la Russia, poi scomporla in «Stati liberi e indipendenti». E poi?