25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…. pic.twitter.com/Khfy8mtV5o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2023

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

Come è finito il video di Iolanda Apostolico e del marito sui social di Matteo Salvini? La Lega pensa sia la carta vincente nella polemica contro la "magistratura politicizzata", Fratelli d'Italia stavolta non si smarca, ma l'oscura origine del filmato pone interrogativi potenzialmente insidiosi. Salvini, la cui offensiva è andata avanti per tutta la giornata di ieri, (e tutto lascia immaginare che non si fermerà qui), ha implicitamente utilizzato il materiale "scovato" per dimostrare che il processo nel quale è imputato a Palermo (del quale ieri si è celebrata un'altra udienza) è figlia di questo clima "immigrazionista" di "certi giudici".

Resta però aperto il giallo sulla provenienza del video. Fonti investigative sono certe che si tratti di immagini girate dalla Digos di Catania, come in ogni manifestazione di piazza, un dato che sarebbe certificato dal fatto che le riprese sono frontali, con i manifestanti ripresi in volto, il cameraman, insomma, sembra essere piazzato in mezzo al cordone di polizia, come paiono suggerire alcuni filmati circolati ieri.

Il fatto che Salvini all'epoca fosse il ministro dell'Interno autorizza domande ulteriori che fanno scattare l'allarme delle opposizioni che hanno chiesto chiarezza all'attuale capo del Viminale Matteo Piantedosi. La questione di fondo resta: come è finita la registrazione nelle mani del segretario della Lega? La versione ufficiale di via Bellerio è che le immagini siano state scovate sul web da qualcuno, forse dei militanti locali, che poi hanno riconosciuto Apostolico.

Una tesi che allontanerebbe lo scenario più inquietante, ovvero che la giudice sia stata oggetto di una schedatura. Nessuno però è stato in grado di dimostrare che nella Rete ci fossero queste immagini.

Da chiarire è anche il ruolo di Anastasio Carrà, deputato leghista sindaco del comune di Motta Sant'Anastasia, uno dei primi siciliani ad aderire alla Lega, già luogotenente dei Carabinieri. In un intervento alla Camera Carrà ha detto di aver riconosciuto la magistrata. Poi, in una ricostruzione fatta ai microfoni di Radio Radicale Carrà ha spiegato di non essere stato lui a fornire al suo segretario il video incriminato, «l'ho solo riconosciuta perché l'ho vista in altre occasioni dalle mie parti».

La questura di Catania ha fatto sapere che il video pubblicato «non risulta tra gli atti d'Ufficio» relativi alla manifestazione e che nella relazione di servizio «non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito».

[…] Un'insidia molto maggiore potrebbe arrivare dal fascicolo che la procura di Roma potrebbe aprire in seguito all'esposto presentato dal leader dei Verdi Angelo Bonelli contro Salvini. Il fatto che la vicenda giudiziaria di Andrea Delmastro, imputato a Roma per "rivelazioni di segreto d'ufficio" sia iniziata proprio con una denuncia di Bonelli autorizza qualche allarme, certo non esplicito, nella destra. Il segretario, se interrogato, dovrebbe a quel punto essere più chiaro di quanto fatto fino ad ora sulla provenienza del video.

La convinzione della maggioranza è che il video abbia cambiato tutto, le differenze sono solo nelle sfumature e negli accenti, la Lega chiede la rimozione della giudice, mentre Fratelli d'Italia evita di entrare su questo terreno, ma la sostanza accomuna gli alleati. Di conseguenza sale la pressione sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusato in maniera sempre meno velata di eccessiva prudenza nel prendere provvedimenti contro Aspostolico. Come se ne esce?

Mentre il Carroccio preme per le dimissioni immediate, Fratelli d'Italia immagina due soluzioni possibili: o un'azione disciplinare del Csm o l'invio di un'ispezione ministeriale negli uffici di Catania. La prima strada appare più lenta, avvicinando quindi la seconda. Le parole di Giorgia Meloni, arrivate proprio mentre la Lega ha deciso di alzare il tiro, hanno fatto piacere al Carroccio. La premier negando il dossieraggio e concentrando la polemica sulla presenza della giudice alla manifestazione contro Salvini, ha coperto politicamente l'alleato e insieme mandato un segnale alla "magistratura politicizzata", anche perché la sensazione che circola nella maggioranza è che sentenze come quelle di Catania e Firenze possano arrivare nei prossimi giorni anche da altri tribunali.

iolanda apostolico alla manifestazione a catania contro matteo salvini - 25 AGOSTO 2018 iolanda apostolico post iolanda apostolico con il compagno massimo mingrino iolanda apostolico alla manifestazione a catania contro matteo salvini - 25 AGOSTO 2018