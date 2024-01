21 gen 2024 13:09

COME FRIGNA ARIANNA MELONI! – LA SORELLA DI GIORGIA SBROCCA DOPO IL SERVIZIO DI "REPORT" SUL PADRE: “SIAMO MOLTO ATTACCATI, PENSANO DI FARCI SALTARE IL SISTEMA NERVOSO, TIRANO FUORI PARENTI E ANTENATI, MA NON CI RIUSCIRANNO, PERCHÉ NON ABBIAMO SCHELETRI NELL’ARMADIO" (EXCUSATIO NON PETITA?) - LA MOGLIE DI LOLLOBRIGIDA SI LAMENTA: "NON TI PUOI FARE NEANCHE UNA PASSEGGIATA IN CENTRO CON TUA SORELLA"