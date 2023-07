COME GABBARE “LA SANTA” - NELLA LEGA SONO CONVINTI CHE IL DESTINO DI DANIELA SANTANCHÈ, CHE SUPERERA’ IL VOTO DI SFIDUCIA PROPOSTO DAL M5S, SI DECIDERA’ A SETTEMBRE QUANDO ENTRERÀ IN AZIONE LA PROCURA DI MILANO CON LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA PRESUNTA GESTIONE ALLEGRA DELLE SUE SOCIETÀ - “IL FOGLIO”: “A QUEL PUNTO GIORGIA MELONI SARÀ SOLA A DIFENDERLA E SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ POLITICA DI RIMUOVERLA O DI CONFERMARLA. APRENDO COSÌ UN CASO, MA ANCHE UN PRECEDENTE INEDITO…”

[…] mercoledì alle 10 si voterà, per appello nominale, la mozione di sfiducia del M5s a Daniela Santanchè, ministra del Turismo. La riunione è stata presieduta da Ignazio La Russa, a digiuno di dichiarazioni. Ma rigoroso nel calendarizzare la richiesta grillina, senza rimandarla a settembre (le Camere dovrebbero lavorare fino al 10 agosto). […] Sulla Santanchè i grillini la pensano come i leghisti, seppur da sponde diverse: la mozione non passerà, certo, ma poi inizierà un secondo tempo tutto da giocare.

I gialloverdi sono convinti che tra fine agosto e i primi di settembre entrerà in azione la procura di Milano con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della ministra, per la presunta gestione allegra delle sue società. A quel punto – spiegano da Via Bellerio – la premier sarà sola a difenderla e si assumerà la responsabilità politica di rimuoverla o di confermarla. Aprendo così un caso, ma anche un precedente inedito. Comunque la mozione sarà stata già dimenticata, dicono i leghisti più vicini a Salvini.

“Capitan distinguo”, lo chiamano così dentro Fratelli d’Italia, ha in mente un altro finale del mese. […] sta organizzando un’iniziativa “sull’Italia del sì”, cioè quella del suo dicastero. Una giornata per fare il punto su caselli, grandi opere (il ponte sullo Stretto), autostrade, tangenziali, vertenze dei taxi, treni per Pompei non più mensili ma settimanali grazie a lui, dighe erette, aeroporti al bacio e codici stradali modificati. […] L’elogio del Salvini “del fare”, dei tagli di nastro che vincono sulle beghe interne. Un super ministro pronto a suonare non più ai citofoni, ma sui tasti del pragmatismo […]

E sarà dunque il suo tripudio, ma anche quello della Lega di governo […] Sicché mercoledì Santanchè si salverà. Ma magari quel giorno Salvini non sarà nemmeno in Aula per impegni istituzionali, tanto i numeri non saranno un problema. In mezzo ci sarà l’iniziativa “sull’Italia del sì” e domenica 30, quando Meloni sarà appena tornata dalla Casa bianca, il vicepremier si butterà a Cervia. Il giorno prima avrà la festa di compleanno della fidanzata Francesca Verdini a Forte dei Marmi (ma niente Twiga) e poi in serata salirà sul palco della festa della Lega per fermarsi almeno fino a lunedì.

E’ un appuntamento abbastanza storico per il leader perché a due chilometri da lì c’è Milano Marittima, con il fatal Papeete. L’anno scorso parlò alla festa – intervistato da Gennaro Sangiuliano, allora direttore del Tg2 che concordava con lui le domande al telefono prima che arrivasse – per poi andarsene senza passare dallo stabilimento dall’harakiri. E questa volta?