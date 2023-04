9 apr 2023 08:30

COME GIORGIA MELONI, ELLY PENSA CHE FARE POLITICA SIA “IO SO’ IO E VOI NON SIETE UN CAZZO” - LE NOMINE DELLA SEGRETERIA SCHLEIN RIACCENDONO I MALUMORI NEL PD: “NON CI SERVE UNA DONNA SOLA AL COMANDO. IL PD È L’UNICO PARTITO CHE HA RESISTITO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLA POLITICA, AL PUNTO CHE VELTRONI E RENZI HANNO SUBITO ADDIRITTURA DELLE SCISSIONI” – ALESSIA MORANI: “LA BASE AVEVA VOTATO BONACCINI, LE SCELTE SONO POCO ADERENTI” - ACCUSE A ELLY ANCHE PER L’ANNUNCIO VIA SOCIAL DAL SUO PROFILO INSTAGRAM E NON DA QUELLO DEM…