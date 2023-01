COME GODE BIDEN DI FRONTE ALL’HARAKIRI REPUBBLICANO! – IL PRESIDENTE AMERICANO CON I POPCORN IN MANO COMMENTA LA MANCATA ELEZIONE DI KEVIN MCCARTHY A SPEAKER DELLA CAMERA: “È IMBARAZZANTE, NON È UN BELLO SPETTACOLO” – “SLEEPY JOE” AUSPICA CHE I REPUBBLICANI SI “METTANO D’ACCORDO”, DOPO TRE TENTATIVI FALLITI – TRUMP ROMPE IL SILENZIO: “VOTATE MCCARTHY”. MA SONO I SUOI FEDELISSIMI A NON VOLERLO…

kevin mccarthy 2

BIDEN, CAOS REPUBBLICANI SU VOTO SPEAKER IMBARAZZANTE

(ANSA) - Il caos dei repubblicani alla Camera sul voto per lo speaker e' "imbarazzante" e "non è un bello spettacolo" per il Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commentando i primi tre voti falliti per la nomina di Kevin McCarthy, auspicando che i repubblicani "si mettano d'accordo".

TRUMP A REPUBBLICANI, VOTATE KEVIN MCCARTHY COME SPEAKER

(ANSA) - Donald Trump rompe il silenzio sull'elezione dello speaker della Camera e sul suo social Truth invita a votare Kevin McCarthy, bocciato ieri tre volte consecutive - come non accadeva da un secolo - da una ventina di colleghi dell'ala più radicale e conservatrice del partito, tutti vicini al tycoon.

trump biden

"Ieri sera - scrive - si sono svolte alcune conversazioni davvero interessanti, ed è giunto il momento per tutti i nostri grandi membri della Camera Repubblicana di votare per Kevin, chiudere l'accordo, prendersi la vittoria e guardare la pazza Nancy Pelosi volare a casa in una California molto malandata, l'unica speaker nella storia degli Stati Uniti ad aver perso la 'Camera' due volte! Repubblicani, non trasformate un grande trionfo in una sconfitta gigante e imbarazzante. E' ora di festeggiare, ve lo meritate. Kevin McCarthy farà un buon lavoro, e forse anche un grande lavoro - Basta guardare". Oggi e' previsto un secondo round di votazioni, a partire da mezzogiorno (le 18 in Italia)

kevin mccarthy KEVIN MCCARTHY 2 KEVIN MCCARTHY kevin mccarthy kevin mccarthy