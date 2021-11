17 nov 2021 18:40

COME GODE RENZI DOPO LE NOMINE RAI - MATTEUCCIO FA LO SHAMPOO A CONTE: “NON C'È BISOGNO DI PIANI SEGRETI PER DISTRUGGERE I CINQUE STELLE: BASTA LASCIAR FARE A LUI. FA TUTTO DA SOLO. UN ANNO FA MANDAVA VELINE E IMMAGINI AL TG1, OGGI ANNUNCIA CHE NON ANDRANNO PIÙ IN TV. È STATO BELLO, GRAZIE DI TUTTO. IN MOMENTI COME QUESTI, UN PENSIERO RITORNA ALLA MENTE: SÌ, NE VALEVA LA PENA…”