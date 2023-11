COME GODE SALVINI PER LA FIGURACCIA DEL “LOLLO-FRECCIA” – DA GIORNI MANDA I SUOI COLONNELLI A SPARARE BORDATE CONTRO LOLLOBRIGIDA PER LA FERMATA AD HOC A CIAMPINO. OGGI TOCCA A GIAN MARCO CENTINAIO, VICEPRESIDENTE DEL SENATO: “DICIAMO CHE SE IO SONO IN RITARDO E SONO IN TRENO NON LO FACCIO FERMARE. SI VEDE CHE AVEVA UN PROBLEMA DI FRETTA, PER FORTUNA CHE NON TUTTI FANNO COSÌ SENNÒ CI SAREBBERO RITARDI IN TUTTA ITALIA…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Lollobrigida e lo stop al treno? “Posso dire ‘no comment’? Diciamo che se io sono in ritardo e sono in treno non lo faccio fermare. Si vede che aveva un problema di fretta, per fortuna che non tutti fanno così sennò ci sarebbero ritardi in tutta Italia. Io non lo farei, diciamo così”.

Così il vicepresidente del Senato ed esponente leghista Gian Marco Centinaio, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come valuta il lavoro di Lollobrigida come ministro dell’Agricoltura, ruolo ricoperto anche da lei in passato? “Non sta facendo male, fa un lavoro non facile in questo momento storico - ha sottolineato il leghista a Rai Radio1 - non è facile oggi risolvere tutte le problematiche legate all’agricoltura”.

