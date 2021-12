2024, RITORNO AL FUTURO – A HILLARY CLINTON NON È BASTATA LA BATOSTA PRESA CON TRUMP NEL 2016. LA MOGLIE DI BILL POTREBBE RICICCIARE DI NUOVO NEL 2024, A CACCIA DI RIVINCITA CONTRO "THE DONALD", CHE HA GIÀ FATTO CAPIRE DI VOLERSI RICANDIDARE - LE ALTERNATIVE PER IL DISASTRATO PARTITO DEMOCRATICO SONO POCHE: UN SECONDO MANDATO DEL VEGLIARDO BIDEN È SCARTATO (NON SI REGGE IN PIEDI), E LA VICE KAMALA HARRIS FINORA HA FATTO SOLO DISASTRI. A 'STO PUNTO, RICHIAMATE OBAMA"