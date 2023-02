20 feb 2023 15:05

COME HA FATTO JOE BIDEN AD ARRIVARE A KIEV IN SICUREZZA? – IL PRESIDENTE AMERICANO È ATTERRATO IN POLONIA E HA ATTRAVERSATO IL CONFINE IN TRENO (VOLARE CON “L’AIR FORCE ONE” NEI CIELI UCRAINI È TROPPO PERICOLOSO), IL SUO CONVOGLIO È STATO ANTICIPATO DA UNO “CIVETTA” – UNA VOLTA ARRIVATO IN CITTÀ, DOVE SUONAVANO LE SIRENE ANTIAEREE, BIDEN SI È MOSSO CON UN SUV BLINDATO PIÙ ANONIMO DELLA SUA LIMOUSINE – LO STRATAGEMMA DELLA CASA BIANCA: FINGERE DEGLI APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE PER STAMATTINA A WASHINGTON - FOTO + VIDEO DEL CORTEO DI MACCHINE DI BIDEN IN UCRAINA