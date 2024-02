2 feb 2024 14:09

COME MAI BERGOGLIO, SEMPRE IN GIRO PER IL MONDO, EVITA LA SUA ARGENTINA? – LO STAFF DI PAPA FRANCESCO STA PREPARANDO ALACREMENTE I VIAGGI DEL PONTEFICE IN POLINESIA E ADDIRITTURA IN VIETNAM, MA SUL RITORNO “A CASA”, ANNUNCIATO DA FAZIO A GENNAIO, ANCORA NISBA – DON FILIPPO DI GIACOMO: “IL 19 FEBBRAIO IL PRESIDENTE ARGENTINO MILEI SARÀ A ROMA. NON È DETTO CHE, IN PRIVATO, PAPA E DIPLOMAZIA VATICANA ABBIANO SOLO COSE GENTILI DA DIRGLI…”