COME MAI A DIFENDERE LA RUSSA C’È RIMASTO SOLO GIANFRANCO FINI? – LETTERA APERTA DEL PIDDINO WALTER VERINI AL PRESIDENTE DEL SENATO: “IL RUOLO CHE RICOPRE DEVE ESSERE SUPER PARTES. LEI STA FACENDO DI TUTTO PER ESERCITARE QUESTA ALTISSIMA FUNZIONE IN MANIERA OPPOSTA A QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE” – IERI, DALLA ANNUNZIATA (SECONDA PRESENZA IN POCO TEMPO), IL FONDATORE DI AN (A MONTECARLO) LO AVEVA INVECE DIFESO: “SE PARTECIPA A INIZIATIVE DEL PARTITO, NESSUNO LO PUÒ CONTESTARE”. FINI PRONTO A ENTRARE NELLA CORRENTE DI 'GNAZIO?

GIANFRANCO FINI A MEZZORA IN PIU

1. FINI, LA RUSSA? NESSUNO GLI CONTESTA IMPARZIALITÀ NELL'AULA

(ANSA) - "Anche io ho attraverso quella porta. Nel mio quienquennio, sono stato altro che imparziale ma nessuno mi ha mai contestato una faziosità nella direzione della Camera" e su di lui "nella direzione dei lavori non ho mai trovato un sola polemica, se partecipa a delle iniziative di partito nessuno lo può contestare". Così Gianfranco Fini replicando a 'Mezz'ora in più' a una domanda sulle polemiche su Ignazio La Russa in quanto seconda carica dello Stato.

IGNAZIO LA RUSSA ALLA KERMESSE ELETTORALE DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA

2. PRESIDENTE, ORA BASTA

Lettera aperta di Walter Verini a Ignazio La Russa, pubblicata da “la Repubblica”

Presidente La Russa, lei è presidente del Senato e rappresenta la seconda carica dello Stato. […] Il ruolo che ricopre richiede quindi un particolarissimo senso istituzionale, un rigoroso rispetto del ruolo. […] In qualche modo, o per amore o per forza, deve essere - e apparire - super partes.

[…] Lei sta facendo di tutto per esercitare questa altissima funzione in maniera opposta a quello che dovrebbe essere. Una volta rivendica possesso ed esibizione privata di busti di Mussolini. […] E non manca di celebrare anniversari del Msi di Almirante. Poi esterna quasi quotidianamente nella polemica politica come fosse, invece della seconda carica dello Stato, la seconda carica del partito di Meloni

walter verini foto di bacco

[…] A chi rileva queste gravi anomalie, lei ribatte che non può esserle impedito di fare tutte queste cose e che la sua imparzialità è richiesta esclusivamente dentro le mura di Palazzo Madama. Non è così. Nel momento in cui si è chiamati a rivestire fondamentali cariche dello Stato si deve essere, ed essere percepiti, come personalità dello Stato, rigorosi tutori del prestigio e del ruolo costituzionale delle Istituzioni. Nella forma e nella sostanza.

[…] Spero […]che non risponda "me ne frego", come ha fatto fin qui e possa davvero riflettere su quanto le ho rappresentato.

ignazio la russa e daniela santanche a cortina foto chi ignazio la russa prima scala 2022 IGNAZIO LA RUSSA MEME SULLA PRIMA DELLA SCALA - BY DEMARCO IGNAZIO LA RUSSA IGNAZIO LA RUSSA BRUNO VESPA - FESTA DIECI ANNI FRATELLI DITALIA GIANFRANCO FINI