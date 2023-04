26 apr 2023 18:24

COME MAI GRILLO NON FA PIU’ SPARATE POLITICHE? NON SARA’ PERCHE’ NON È PIÙ COPERTO DA MANLEVA PER EVENTUALI CAUSE LEGATE AL SUO RUOLO DI GARANTE? "L'ELEVATO" AVEVA SIGLATO UN ACCORDO NEL 2018 CON DI MAIO E CASALEGGIO CHE LO TUTELAVA PER UNA IMPORTANTE CIFRA IN CASO DI AZIONI GIUDIZIARIE MOSSE CONTRO DI LUI PER VIA DEL SUO RUOLO POLITICO. E SONO IN BILICO ANCHE I 300 MILA EURO PER LA COLLABORAZIONE CON IL MOVIMENTO: BEPPE MAO E CONTE DEVONO DECIDERE IL DA FARSI…