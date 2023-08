8 ago 2023 08:54

COME MAI IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI NON ERA IN CONFERENZA STAMPA A SPIEGARE LA DECISIONE DEL GOVERNO DI PROCEDERE A UN PRELIEVO SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE, LIMITATO AL 2023? - IL “CORRIERE”: “E’ DAVVERO CURIOSO CHE IL RESPONSABILE DI VIA XX SETTEMBRE NON SPIEGHI IN PRIMA PERSONA UN DECRETO LEGGE DI QUESTA PORTATA. ANCORA PIÙ CURIOSO PERCHÉ IL MINISTRO IN PERSONA AVEVA APPENA ACCENNATO A TALE POSSIBILITÀ A INIZIO MAGGIO” - LO HA SPIEGATO SALVINI: “IL COSTO DEL DENARO NEGLI ULTIMI MESI È DI FATTO RADDOPPIATO MA NON C’È STATO UN ALTRETTANTO SOLERTE AUMENTO DEI TASSI SUI DEPOSITI BANCARI DEI CONSUMATORI”