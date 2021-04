19 apr 2021 17:14

COME MAI, PROPRIO ORA, BEPPE GRILLO SI LANCIA IN UN'APPASSIONATA DIFESA DEL FIGLIO CIRO DALLE ACCUSE DI STUPRO? LA SUA È UNA SORTITA PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA MA PIÙ DA UN PUNTO DI VISTA POLITICO CHE GIUDIZIARIO. DOPO LA SUA INTEMERATA AVETE LETTO DICHIARAZIONI DI SOLIDARIETÀ IN SUO FAVORE DA PARTE DEI MAGGIORENTI GRILLINI? SOLO DUE, DI BATTISTA E PAOLA TAVERNA - LA PROPOSTA INDECENTE DI CASALINO A GRILLO: USARE UN NUOVO SIMBOLO M5S CON DENTRO IL NOME DI GIUSEPPE CONTE… - VIDEO