8 feb 2023 13:36

COME MAI SALVINI, CHE GIRAVA L’ITALIA FACENDOSI FOTOGRAFARE CON LE ARMI, OGGI CRITICA FAZZOLARI PER L’IDEA DI INSEGNARE TIRO A SEGNO A SCUOLA? - LO SPIEGA “IL FOGLIO”: “NEL SUO PRENDERE LE DISTANZE DA FAZZOLARI, C’È IL SALVINI CHE PREPARA LA SUA ‘LEGITTIMA DIFESA’. IN LOMBARDIA CERCHERÀ IN TUTTI I MODI DI IMPEDIRE A ROMANO LA RUSSA DI DIVENTARE ASSESSORE ALLA SANITÀ. LE ELEZIONI LOMBARDE SEGNERANNO O LO STRAPOTERE DELLA MELONI O LA POSSIBILITÀ DI CINTURARE MELONI…”