COME MAI SCHLEIN E CONTE NON SARANNO IN PIAZZA COI SINDACATI PER LO SCIOPERO? LA DESTRA HA INIZIATO A DIRE CHE LANDINI POSSA ESSERE IL FEDERATORE DEL CAMPO LARGO, CIOÈ IL VERO “CAPO DELL’OPPOSIZIONE”. VULGATA CHE DEM E PENTASTELLATI SCACCIANO DURAMENTE. MA UNA FOTO CON CONTE E SCHLEIN A BORDO PALCO AVREBBE IRROBUSTITO QUELL’IDEA. MEGLIO EVITARE - I RAPPORTI DI LANDINI COL M5S OGGI SONO PIÙ FREDDI DI UN ANNO FA: IL MOTIVO...

Lorenzo De Cicco per la Repubblica- Estratti

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

Sembrava scontato che ci fossero entrambi, se non altro perché le ragioni dello sciopero della Cgil le sposano in pieno. Invece no. Dopo una settimana di titubanza vagamente morettiana (vengo-non vengo, etc) Elly Schlein e Giuseppe Conte non saranno a piazza del Popolo, per il comizio di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri della Uil contro la manovra targata Meloni.

Certo, con una differenza sostanziale: il M5S non ha organizzato una delegazione ufficiale, tutto è rimandato, in caso, all’iniziativa dei singoli parlamentari.

Mentre il Nazareno ha già dettato la linea alle truppe: si va in piazza. E saranno in tanti: i fedelissimi di Schlein, Marco Furfaro e Marta Bonafoni, con Arturo Scotto e Marina Sereni, saranno a Roma; Marco Sarracino sarà a Napoli; altri si presenteranno nelle altre piazze organizzate lungo lo Stivale. “Una delegazione del Pd ci sarà”, ha detto ieri in tv Schlein. Senza però sciogliere il nodo: lei, la segretaria, in piazza ci sarà o no?

CONTE ANNUNZIATA CALENDA LANDINI SCHLEIN FRATOIANNI rimini cgil

Dal Nazareno fino a ieri sera mantenevano il più stretto riserbo sulla mossa. Anche se nel giro Schlein veniva data alla fine per “probabile” l’assenza della leader. Lo stesso trapelava dal quartier generale di Conte

Landini nei giorni scorsi aveva incontrato entrambi, Schlein e Conte. Separatamente. I rapporti col M5S oggi sono più freddi di un anno fa: Conte puntava a una “special relationship” col sindacato rosso, oltre 5 milioni di tesserati che fanno gola, ma la vittoria alle primarie dell’ex attivista di Occupy Pd ha ripristinato i vecchi equilibri. Vero, la Cgil non è più la cinghia di trasmissione col partito, come ai tempi del Pci, ma i dem hanno tutta l’intenzione di ricostruire un rapporto privilegiato. Senza cedere l’Opa a Conte.

landini conte

Perché allora i leader non saranno in piazza? Una versione ufficiale non è stata fornita, sia dal Nazareno che da Campo Marzio. Ma due ragionamenti sono circolati molto, in queste ore, sia nel Pd che nel M5S. Il primo: quella della Cgil non è una manifestazione, ma uno sciopero. Dunque il vecchio adagio recita: va rispettata “l’autonomia del sindacato”. Secondo: la destra da qualche settimana ha iniziato a costruire una narrazione, cioè che Landini possa o addirittura voglia essere il federatore dell’ex campo largo. Cioè il vero “capo dell’opposizione”. Vulgata che dem e stellati scacciano duramente. Ma una foto con Conte e Schlein a bordo palco avrebbe irrobustito quell’idea. Meglio evitare.

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA