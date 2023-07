25 lug 2023 18:20

COME MAI VIRGINIA RAGGI E’ STATA RICEVUTA IN UDIENZA UFFICIALE DA PAPA FRANCESCO? - LA RICOSTRUZIONE DI “LIBERO”: “AL CENTRO DELL'INCONTRO C’ERA IL GIUBILEO. RICEVENDO VIRGINIA RAGGI IL PONTEFICE L'HA ACCREDITATA COME UN'INTERLOCUTRICE DI CUI SI FIDA, COSA CHE DA TEMPO NON ACCADE PIÙ CON GIUSEPPE CONTE, IL LEADER GRILLINO CON CUI PROPRIO RAGGI HA UN DISSAPORE PERSONALE. SI VOCIFERA DA TEMPO CHE ENTRAMBE LE DUE EX PRIME CITTADINE PENTASTELLATE, APPENDINO E RAGGI, STIANO ATTENDENDO SULLA SPONDA DEL FIUME DI VEDER PASSARE LA SAGOMA DI CONTE PER POI PRENDERNE IL POSTO…”