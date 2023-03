31 mar 2023 10:06

COME LA PENSANO GLI ITALIANI SUI TEMI ETICI? SEGUONO SOLO PARZIALMENTE I LORO RIFERIMENTI POLITICI: PER QUESTO IL POSIZIONAMENTO SULLE TEMATICHE SOCIALI È INSIDIOSO PER I LEADER - ANTONIO NOTO: “SPESSO SI CREANO DIVISIONI ANCHE NELLO STESSO PARTITO. LA PRATICA DELLA MATERNITÀ SURROGATA, CON O SENZA PAGAMENTO IN DANARO, DIVIDE A METÀ LA POPOLAZIONE FRA FAVOREVOLI E CONTRARI. SI REGISTRANO PERCENTUALI FINO AL 40% A FAVORE ANCHE IN PARTITI DI CENTRODESTRA COME LEGA E FORZA ITALIA COSÌ COME RISULTA CONTRARIO IL 38% DEI VOTANTI PD…”