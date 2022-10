AMERICA THE FIRST - A VILLA TAVERNA L’INCARICATO D’AFFARI USA, SHAWN CROWLEY, HA RIUNITO ALCUNI POLITICI ITALIANI ESPERTI DI POLITICA INTERNAZIONALE, PER PRESENTARE ROBERT WALLER, NUOVO MINISTRO CONSIGLIERE PER GLI AFFARI POLITICI. PRESENTI LA PIDDINA LIA QUARTAPELLE, ANDREA PAGANELLA, UOMO OMBRA DI SALVINI, ALESSANDRO CATTANEO, PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA, E POCHI ALTRI. ASSENTI I BIG. LA SORPRESA? L’ARRIVO DI ROCCO CASALINO…