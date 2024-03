COME S’AGITA SALVINI – IL “CAPITONE”, DOPO GLI ATTACCHI A MACRON, RIVENDICA IL SUO ESSERE SOVRANISTA: “MICA È UNA PAROLACCIA”. POI RINCARA LA DOSE CONTRO IL TOYBOY DELL’ELISEO: “UN’EUROPA CHE PARLA DI MANDARE I SOLDATI AL MASSACRO È CONTRO I PRINCIPI EUROPEI” – LO SCAMBIO CON ELON MUSK SU TWITTER, CON IL MILIARDARIO CHE GLI SCRIVE: “È SBAGLIATO CHE TU SIA A PROCESSO PER AVER SEGUITO LA LEGGE”

matteo salvini elon musk

SCAMBIO MUSK-SALVINI. LEADER LEGA, LA GIUSTIZIA VA CAMBIATA

(ANSA) - Nuovo scambio tra Elon Musk e Matteo Salvini via social su X. "Credo che il nostro Paese non sarà pienamente libero, democratico e sviluppato - scrive il leader della Lega - senza una profonda e urgente riforma del sistema giudiziario.

Vale la pena ricordare, però, che tutti i partiti di sinistra hanno incredibilmente votato per mandarmi a processo, forse pensando di potersi liberare politicamente di me. Ma non mi fermeranno".

meloni biden

Poco prima Musk aveva scritto: "E' profondamente sbagliato che tu sia a processo per aver seguito la legge. Chi è dietro a tutto ciò? Qualcosa non va". Due post che seguono altrettanti scambi tra Musk e il leader della Lega avvenuti tra ieri sera e stamattina, sempre a proposito delle scelte politiche di Salvini sul fronte migranti.

SALVINI, 'IO SONO UN SOVRANISTA, NIENTE TRUPPE A KIEV'

Giulia Marrazzo per l’ANSA

Matteo Salvini apre il secondo round con l'Ue e con Emmanuel Macron. Per il vicepremier, la mattinata di oggi è importante soprattutto per ribadire il valore della convention di Identità e democrazia, organizzata ieri a Roma dalla Lega, poiché ha dato l'idea di far "parte di una squadra", offrendo l'opportunità di sdoganare un termine poco gradito a molti: "Io sono sovranista, mica è una parolaccia", ha rivendicato. Dopo le bordate tirate ieri al presidente francese, il leader della Lega è tornato a colpire l'Unione e il capo dell'Eliseo: "Io non ce l'ho con Macron", ha detto questa mattina Salvini. Della serie 'nulla di personale'. Il tema infatti è politico.

giorgia meloni elon musk

Così Salvini ha ribadito la linea netta della Lega contro la posizione francese ed europea, soprattutto sulla guerra: "Un'Europa che parla di mandare i suoi soldati al massacro fuori dai confini è contro i principi dell'Comunità europea" quando "dovremmo lavorare per difenderci dai terroristi islamici".

Salvini va ancora oltre, parlando del 2024 come anno del "rinascimento", sia per il voto del parlamento Europeo a giugno, sia per quello che attende gli amici oltre Oceano: "Se cambia l'Ue a giugno e gli Stati Uniti a novembre, dai venti di guerra, si vedrà la pace".

Insomma, più sobrio sì, ma le carte in tavola non cambiano. Anzi, ogni palco sembra esser buono per tirare qualche frecciatina, anche agli alleati. "Questo governo andrà avanti per tutti e cinque gli anni. E se lavoreremo bene, come per gli affitti, faremo cinque più cinque".

elon musk matteo salvini

Se da un lato il vicepremier ostenta ottimismo sulle sorti italiane, dall'altro lato punzecchia infatti Forza Italia sulle scelte fatte in passato, con l'avallo della maggioranza Ursula nella Commissione Ue: "Ovviamente a livello continentale si fanno scelte, un partito alleato di questo governo, Forza Italia, l'ha già fatto cinque anni fa quando scelse di governare con i socialisti, le sinistre, con Timmermans, con von der Leyen, con il Pd e con il Movimento 5 stelle", ha affermato Salvini.

Una scelta fatta cinque anni fa, ha ricordato il ministro, "da Pd, M5s, FI, Orban", ma certamente non dalla Lega: "Probabilmente potevamo avere qualche posto di sottogoverno in Ue, ma la coerenza e la dignità per noi non sono in vendita", ha incalzato. Ed è parlando di guerra che il leghista oggi è tornato a spendere parole di stima per chi Forza Italia la fondò: "Noi dobbiamo raccogliere l'eredità morale, che aboliva le guerre e metteva al centro la pace, di un altro grande italiano: Silvio Berlusconi".

matteo salvini elon musk

Ricordi a parte, Salvini tuona, rivendica, forse con la testa anche alla settimana che verrà, dove in Parlamento lo attende la mozione di sfiducia delle opposizioni proprio su rapporti del partito con la Russia. Ma per adesso gli avversari italiani possono aspettare, e la settimana si può chiudere ringraziando il magnate Elon Musk per averlo sostenuto sul suo social per il processo Open Arms: "Lo ringrazio. Rischio 15 anni di carcere - scrive Salvini - per aver difeso, da ministro dell'Interno, i confini, l'onore e la dignità del mio Paese".

ELON MUSK E GIORGIA MELONI

ELON MUSK METTE MI PIACE AL TWEET DI GIORGIA MELONI ELON MUSK E GIORGIA MELONI MELON DUKS - MEME BY EMILIANO CARLI SULLA PRESENZA DI ELON MUSK AD ATREJU