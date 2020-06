COME SCONFIGGERE IL VIRUS? BASTA SMETTERE DI PARLARNE! - LA STRATEGIA DI BOLSONARO CHE HA DECISO DI OSCURARE I DATI QUOTIDIANI DEI CONTAGI E DEI MORTI, CHE NEL MONDO SONO ARRIVATI A QUOTA 400MILA - BOLSONARO NON SI È FATTO MANCARE NULLA. HA DELEGITTIMATO DUE MINISTRI DELLA SALUTE SPINGENDOLI ALLE DIMISSIONI MA DEVE FARE I CONTI CON UNA SOCIETÀ IN SUBBUGLIO CHE PROTESTA CONTRO IL GOVERNO, COM'È ACCADUTO IERI A BRASILIA

Alfredo Spalla per “il Messaggero”

Prima sono arrivate le accuse ai governatori di «gonfiare i dati» sul Coronavirus per ottenere più fondi. Poi, giorno dopo giorno, il ritardo nella divulgazione del bollettino su contagi e decessi si è fatto sempre più consistente. L'appuntamento è stato spostato dalle 17 alle 19, e infine alle 22. Una strategia, neppure troppo sottile, per limitarne la diffusione tramite telegiornali di prima serata e giornali. Così, quando ieri il sito del governo federale è stato inaccessibile per alcune ore, molti sapevano già come sarebbero andate le cose. Il governo di Jair Bolsonaro ha ufficialmente modificato la metodologia nel conteggio dei dati sul Coronavirus. Un ulteriore passo, forse il più grave ma non certo l'unico, verso il negazionismo del virus che il presidente brasiliano ha sposato fin dalle prime ore.

Quando il Coronavirus uccideva soprattutto nel nostro Paese, i numeri non erano da prendere seriamente perché «L'Italia è piena di anziani, ce ne sono tanti nei paesini». E poi una sfilza di decisioni discutibili che in Brasile sono state trasversalmente contestate: il rifiuto del lockdown, la battaglia contro i governatori statali, la partecipazione alle manifestazioni contro il Parlamento e l'immancabile invito a usare l'idrossiclorochina.

Persino una sfilata a cavallo fra i suoi sostenitori in stile Kim Jong-un.

E mentre le vittime nel mondo continuavano a crescere (ieri è stata superata quota 400mila morti) e i contagi si diffondevano in modo esponenziale (sempre ieri toccati i 7 milioni a livello globale e i 2 milioni negli Usa), Bolsonaro non si è fatto mancare nulla. Ha delegittimato due ministri della Salute spingendoli alle dimissioni e ora acconsente a un maquillage sui dati ufficiali.

Ma quali sono le informazioni che il governo ha deciso di occultare? Il nuovo bollettino non informa il totale di decessi e contagi, né a livello statale, né federale. Non rivela il numero di morti degli ultimi 3 giorni, neppure il totale dei pazienti guariti o di quelli in osservazione, e non offre dati sui decessi sospetti.

Il ministero della Salute ha dunque eliminato il computo totale dal proprio portale e dal bollettino, limitandosi a fornire solo i dati delle ultime 24 ore. Il Jornal Nacional - il telegiornale della Tv Globo, che per molti brasiliani è la principale fonte di informazione - ha annunciato che proseguirà autonomamente al conteggio e alla divulgazione, raccogliendo i dati su base regionale e aggregandoli con maggiore trasparenza. Nel primo giorno, rispetto ai numeri del telegiornale, il Governo ha divulgato 114 decessi e 3648 casi in meno. In totale, 35.930 brasiliani sono morti a causa del Coronavirus.

Le nuove modalità scelte da Bolsonaro sono state criticate dalla Corte Suprema, «manipolare i dati è tipico dei regimi autoritari», dal presidente della Camera dei Deputati, da politici e da associazioni di medici e scienziati. Intanto, le sei città più colpite - San Paolo, Rio de Janiero, Fortaleza, Belém, Manaus e Recife - hanno cominciato a riaprire le attività commerciali, nonostante molti esperti ritengano che il Brasile sia ancora distante dal raggiungimento del picco.

Dal punto di vista politico, inoltre, Bolsonaro deve fare i conti con una società in subbuglio che protesta contro il governo, com'è accaduto ieri a Brasilia, e che chiede giustizia per l'omicidio dello statunitense George Floyd. Un episodio che ha fatto affiorare i tanti casi di abuso e di razzismo di cui sono vittime i brasiliani afro-discendenti. Una ricerca dell'Università Puc di Rio de Janeiro ha rivelato che fra i neri la letalità per Coronvirus è del 54%, mentre fra i bianchi si ferma al 37%.

