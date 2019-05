16 mag 2019 20:50

COME SEMPRE IN ITALIA, SARÀ LA MAGISTRATURA A FARE E DISFARE I GOVERNI - ALESSANDRA GHISLERI: “A DIFFERENZA DEGLI ULTIMI SONDAGGI CI SONO DELLE ALTERAZIONI. DALLA MAGISTRATURA ARRIVANO NOTIZIE CHE ALTERANO L'AFFLUENZA AL VOTO E IL VOTO STESSO" - DOPO LE EUROPEE? "NON ACCADRÀ MOLTO, COME HA DETTO GIORGETTI SI TROVERANNO DEGLI ACCORDI, LO DICE ANCHE DI MAIO NELLA SUA INTERVISTA AL CORRIERE DELLA SERA”