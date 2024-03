COME SI AGITA IL “GABBIANO” – FABIO RAMPELLI SI INCAZZA PER IL RETROSCENA DEL “FOGLIO” SULLA RIUNIONE DELLA SUA CORRENTE A ROMA: “ARTICOLO DELIRANTE E OFFENSIVO” – L’ATTACCO AL CRONISTA SIMONE CANETTIERI: “RETROSCENISTA ALLA CARBONARA, PER USARE IL SUO RAFFINATO LINGUAGGIO, HA VERGATO UN PEZZO GRAVIDO DI ODIO E SPOCCHIA…” – IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO, CLAUDIO CERASA: “AL NETTO DEGLI SGRADEVOLI INSULTI, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA NOTIZIA DEL ‘FOGLIO’: UNA RIUNIONE DI CORRENTE DENTRO FRATELLI D'ITALIA"

FABIO RAMPELLI

1. RAMPELLI, 'DAL FOGLIO ARTICOLO SPREZZANTE SU FDI'

(ANSA) - "Leggo esterrefatto un delirante e offensivo articolo sul quotidiano Il Foglio, autorevole fin quando non si esibisce attraverso un retroscenista "alla carbonara", per usare il suo raffinato linguaggio che ha vergato un pezzo gravido di odio e di spocchia. Lo afferma Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.

"A fasi alterne, a seconda del confidente con cui si interfaccia e tradendo una socialconfusione cronica, finge di padroneggiare le vicende interne a FDI salvo dimenticarle la settimana dopo quando la circostanza richiede l'attivazione della macchina del fango. Un titolo falso - prosegue Rampelli - e un testo derisorio hanno trasformato un'analisi collegiale sulle prospettive della destra a Roma a venti giorni dal Congresso in un cinepanettone e Il Foglio in un "fogliaccio".

L ARTICOLO DEL FOGLIO SULLA RIUNIONE DEI GABBIANI DI RAMPELLI

Il partito con il maggior numero di iscritti e di voti in Italia viene così apostrofato con epiteti ridicolizzanti, riunito in una catacomba (uno dei più prestigiosi e centrali alberghi della capitale), simile alla grotta di Colle Oppio (ma fino a ieri non era la fucina da cui sono fuoriuscite le migliori intelligenze della destra italiana tra cui la presidente Meloni?), ritrovo della nobiltà nera, forse confusa con i presidenti dei circoli di Tor Bella Monaca, Laurentino 38, Spinaceto, Corviale, Casal Bruciato, San Basilio, Borgata Finocchio, Borgata Fidene, Tor Pignattara e altri nostri storici presidi in periferia.

Meloni e Rampelli

Sento il dovere morale - scrive ancora il vicepresidente della Camera - di rispondere allo sprezzante articolo, totalmente inventato visto che l'interessato è rimasto fuori dalla sala, precisando che FDI è uno dei pochi partiti a celebrare congressi, segno di democrazia, pluralismo e libertà, sottolineando che qualunque candidatura romana alla guida del Coordinamento è espressione della linea nazionale rappresentata dal presidente Giorgia Meloni, da tutti condivisa con orgoglio, ricordando che in molte città italiane FDI d'Italia ha celebrato in ordine congressi di confronto con diverse candidature, nessuna delle quali in dissenso con la linea del partito.

Esattamente quello che potrebbe capitare anche a Roma dove - prosegue - qualora non si dovesse trovare una candidatura di sintesi che personalmente preferirei, ci sarà un confronto locale ispirato dai gruppi umani presenti sulla città, che si sono storicamente misurati nelle elezioni comunali e regionali, notoriamente cucite sull'istituto della preferenza.

SIMONE CANETTIERI

Finché ci saranno le preferenze sarà fatale avere in ogni città gruppi organizzati a sostegno dei propri candidati e questo, banalmente, non configura la presenza di alcuna corrente contrapposta al Presidente del partito.

Valutazioni facili che non fanno cassetta perché chi lavora con le notizie cerca la super notizia, in questo caso auspicata da una contrapposizione con il presidente del Consiglio che non c'è e non ci sarà da nessun militante della capitale che conosce bene la storia del nostro Movimento ed esprime sincera gratitudine verso chi ha ha speso la sua vita per far rinascere la nostra comunità nazionale.

FABIO RAMPELLI IN VERSIONE GRINCH

Preciso inoltre di essere stato invitato a questo incontro e di aver assistito dalla platea agli interventi, portando un mio modesto contributo sul tema della 'destra e il consenso nelle grandi città' e altrettanto farò nei confronti di chi volesse aspirare alla guida della federazione di Roma e ritenesse di organizzare incontri preparatori al 23 e 24 marzo", conclude.

2. CERASA, RAMPELLI NON FA CHE CONFERMARE LA NOTIZIA DEL FOGLIO

(ANSA) - "Leggiamo con simpatia la nota di Fabio Rampelli che, al netto degli sgradevoli insulti, non fa altro che confermare la notizia del Foglio: una riunione di corrente dentro Fratelli d'Italia" Così il direttore del "Foglio" replica alle parole di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.

claudio cerasa foto di bacco fabio rampelli fabio rampelli FABIO RAMPELLI A IN ONDA