Articolo del “Guardian” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Personalità politiche e militari tedesche suggeriscono il ritorno del servizio militare obbligatorio, dopo che il nuovo ministro della Difesa ha definito l'eliminazione graduale della coscrizione generale, avvenuta nel 2011, un "errore" che ha contribuito ad allontanare la popolazione dalle istituzioni civili.

Il commissario parlamentare tedesco per le forze armate, Eva Högl dell'SPD di centro-sinistra, mercoledì ha esortato il governo a chiedersi se non sia necessaria una forma di servizio civile obbligatorio per far fronte alla carenza di personale nei ranghi dell'esercito tedesco.

"Abbiamo sicuramente bisogno di più personale nella Bundeswehr", ha dichiarato Högl al quotidiano Augsburger Allgemeine. Anche il capo della marina tedesca, Jan Christian Kaack, ha recentemente proposto il ritorno del servizio militare obbligatorio secondo il modello norvegese, in base al quale uomini e donne vengono chiamati per un esame al compimento del 19° anno di età, ma solo una piccola percentuale motivata di ogni gruppo di anni viene arruolata nell'esercito – riporta The Guardian.

Il governo, per il quale il crescente dibattito è soprattutto un grattacapo, si è affrettato a cercare di gettare acqua fredda sul dibattito. "Tutti i nostri sforzi devono essere concentrati sul rafforzamento della Bundeswehr come esercito altamente professionale", ha dichiarato il ministro delle Finanze, Christian Lindner, alla Süddeutsche Zeitung, definendola una "disputa fantasma".

Steffen Hebestreit, portavoce del governo, lunedì ha definito il dibattito "insensato", aggiungendo che la trasformazione della Bundeswehr da esercito di leva a esercito professionale "non può essere invertita da un momento all'altro".

Il dibattito è stato avviato da un'intervista in cui Boris Pistorius, il nuovo ministro della Difesa entrato in carica il mese scorso, ha affermato che è stato un errore eliminare gradualmente il servizio di leva più di dieci anni fa.

Dal 1956 al 2011, gli uomini tedeschi erano obbligati a svolgere una qualche forma di servizio civile al compimento del 18° anno di età; chi non voleva prestare servizio nell'esercito aveva la possibilità di svolgere lo Zivildienst in istituzioni civili come ospedali o case di riposo.

Con la riduzione del personale di un esercito ridimensionato dopo la caduta del Muro di Berlino, entrambi i servizi sono stati sospesi sotto il governo di Angela Merkel nel 2011, anche se una clausola che consente allo Stato di arruolare uomini nelle forze armate rimane parte della Legge fondamentale tedesca.

Di recente gli ufficiali dell'esercito hanno lamentato la difficoltà di riempire i ranghi di una Bundeswehr che non supera i 183.000 effettivi, mentre le istituzioni sociali lamentano la mancanza di giovani assistenti per i quali una volta lo Zivildienst funzionava da apripista per l'ingresso nel settore.

Quando Pistorius ha descritto l'eliminazione graduale come un errore, si riferiva esplicitamente non alla minaccia di uno Stato russo aggressivo, ma all'accettazione sociale delle forze armate nella società tedesca. "Ai tempi c'era un soldato di leva su un tavolo da cucina su due", ha detto. "Il che significava che c'era sempre un legame con la società civile in generale".

Citando gli attacchi ai vigili del fuoco e agli agenti di polizia, Pistorius ha dichiarato alla Süddeutsche Zeitung che "sembra che la gente abbia perso la consapevolezza di essere parte dello Stato e della società. [...] Assumersi delle responsabilità per un periodo determinato potrebbe far aprire gli occhi e le orecchie".

Il ritorno del servizio militare obbligatorio richiederebbe allo Stato di spendere milioni di euro per ricostruire e ammodernare le caserme e acquistare armi ed equipaggiamenti per l'addestramento, anche perché il numero di coscritti idonei sarebbe più alto che in passato: come in Norvegia, una versione moderna della coscrizione militare dovrebbe probabilmente applicarsi alle donne oltre che agli uomini.

Dal momento che gli eserciti moderni richiedono personale addestrato a un hardware militare sempre più complesso, i coscritti che prestano servizio solo per pochi mesi sarebbero poco utili.

"I russi condurrebbero una guerra diversa contro di noi", ha dichiarato Carlo Masala, professore di politica internazionale presso l'Università della Bundeswehr di Monaco e noto scettico sulla coscrizione. "Non servono eserciti di massa, ma professionisti con una formazione eccellente".

