1. MAIL A DAGOSPIA

Riceviamo e pubblichiamo:

roberto vannacci a soldati ditalia 4

Caro Dago,

non solo il generale Vannacci ha battuto la Murgia nelle classifiche dei libri (per lo meno su Amazon), ma parliamo di soldi. Un testo self publishing - come mi pare quello del generale - è in genere MOLTO più redditizio di qualsiasi casa editrice anche blasonata e anche ben contrattata.

Non so precisamente cosa potesse prendere Murgia con Einaudi. Si è sempre romanzato che la più capace a trattare fosse JK Rowling per la fortunata saga del maghetto chiedendo il 10%. Murgia pur famosa dubito sia andata oltre il 10%, realistico un 6-8%.

CLASSIFICA DEI LIBRI SU AMAZON - 22 AGOSTO 2023

Comunque torniamo al generale. Un self-publisher paga giusto le spese ad Amazon per esserci e poco altro. Quindi può anche chiedere fino al 70%, dipende dalla piattaforma e contratto.

Facciamo due conti. Il generale vende il libro €19,76. Ne prende il 70%, ergo € 13,832 a copia (contro magari un “Abacadora” di Murgia con 12€ x 8%= €0,96). Magari non avrà il generale venduto copie e copie, ma basta anche abbia venduto 1000 copie e si è intascato oltre €13’000 (Murgia con 1000 copie prenderebbe a malapena €1000).

il mondo al contrario roberto vannacci

Insomma se licenziano il generale, Vannacci ha una proficua carriera davanti a sé.

Saluti al diritto d’autore,

Lisa

2. CASO VANNACCI, IL LIBRO DEL GENERALE “ARRIVA A 22 MILA COPIE VENDUTE”. E A SETTEMBRE PARTE IL TOUR DI PRESENTAZIONE

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

[…] il generale Roberto Vannacci comincia il proprio “tour” di presentazioni del suo discusso libro. Non ci sono autorizzazioni ai propri superiori da chiedere che tengano, si comincia il 9 settembre a Marina di Pietrasanta al Bagno Biondetti. La proposta dell’evento pubblico è arrivata da Massimiliano Simoni, ex candidato a sindaco di Pietrasanta per Fratelli d'Italia

Nell’annunciare l’evento sulla Gazzetta del Serchio, il giornalista e scrittore Aldo Grandi dà anche il primo dato delle copie vendute del saggio autoprodotto: 22 mila. Facendo un banale conto della serva, prendendo spunto dalla stima fatta da Bruno Ruffilli su questo giornale di 6,58 euro lordi di entrate dirette all’autore per ogni copia, Vannacci può festeggiare i primi 145 mila euro (lordi) di introiti. […]

MEME SU ROBERTO VANNACCI BY IL GRANDE FLAGELLO roberto vannacci a diario del giorno IL MONDO AL CONTRARIO DI ROBERTO VANNACCI PRIMO IN CLASSIFICA SU AMAZON roberto vannacci 1