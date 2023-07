1 lug 2023 08:50

COME SI POTEVA TROVARE L’INTESA SUI MIGRANTI CON POLONIA E UNGHERIA VISTE LE LORO POSIZIONI? – SENTITE ORBAN: “BRUXELLES VUOLE COSTRUIRE DECINE DI MIGLIAIA DI GHETTI PER I MIGRANTI IN EUROPA” (E ATTRIBUISCE IL NUOVO PATTO A UN DISEGNO DI GEORGE SOROS) - MORAWIECKI HA INVECE CAVALCATO LA RIVOLTA NELLE BANLIEUE IN FRANCIA PER DIRE CHE LA POLONIA NON ACCETTERÀ I MIGRANTI: “MACRON HA DOVUTO LASCIARE IL VERTICE PER AFFRONTARE AUTO IN FIAMME, VETRI ROTTI, CRIMINALITÀ. È QUESTO CHE VOGLIAMO VEDERE IN POLONIA? GLI EUROPEI DOVREBBERO ESSERE PADRONI A CASA LORO”