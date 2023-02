COME SI SDERENA LA DIPLOMAZIA: ECCO IL PRONTUARIO DEGLI ATTACCHI DI GIORGIA MELONI A MACRON – “È L'ESTABLISHMENT E L'INCIUCIONE”, “FACCIA DI BRONZO, VOI FRANCESI DOPO AVER FATTO SFACELI IN AFRICA COL COLONIALISMO DOVETE STARE ZITTI”, “LA VOMITEVOLE IPOCRISIA DI MACRON”, “È CINICO E VOMITEVOLE”, “SI TENGA SAVIANO E CI RIDIA LA GIOCONDA”, “È TOTALMENTE FUORI CONTROLLO”, “È UN BUONISTA”, “BISOGNA DARE UNO SCHIAFFO ALLA SUA ARROGANZA”

Mattia Feltri per “la Stampa”

emmanuel macron giorgia meloni xavier bettel roberta metsola

Giorgia Meloni negli ultimi cinque anni: Macron è l'establishment e l'inciucione, io sto con Le Pen e il popolo; Macron, faccia di bronzo, voi francesi dopo aver fatto sfaceli in Africa col colonialismo dovete stare zitti; Macron si permette di trattare l'Italia come una colonia perché la considera tale; se c'è un morbo che si è diffuso in Europa è la vomitevole ipocrisia di Macron; quella faccia di bronzo di Macron continua a insultare l'Italia; Macron è cinico e vomitevole; Macron si tenga Saviano e ci ridia la Gioconda; Macron è totalmente fuori controllo;

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

bisogna mettere fine allo schifo che Macron sta facendo in Africa; oggi abbiamo un'Europa in cui si deve decidere con Macron la lunghezza delle zucchine; Macron fa usura in Africa; l'amicizia fra Italia e Francia non esiste più da quando il Napoleone da operetta Sarkozy ha attaccato Gheddafi, bisogna dire a Macron che la musica è cambiata; la proposta di Macron è una porcheria; il bel Macron è un buonista, bisogna cacciare dall'Africa quei briganti come i francesi che vanno lì a creare povertà e desertificazione;

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

Macron crede che l'Europa sia il suo cortile di casa; Macron alimenta la guerra civile in Libia per avere voce in capitolo nella spartizione delle risorse energetiche; Macron ha superato ogni limite; bisogna dare uno schiaffo all'arroganza di Macron; Macron è inadeguato, incapace di una visione più ampia del suo piccolo tornaconto; oggi dobbiamo difendere i nostri confini da quelli come Macron che rappresentano il mondialismo e il neocolonialismo e continuano a sfruttare i poveri. Vabbè dài, pure Macron, mica se la sarà presa per così poco.