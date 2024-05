30 mag 2024 11:09

COME SI SEDUCONO GLI ELETTORI? CON LA GNOCCA! / 2 – ANGELO CIOCCA, PARLAMENTARE EUROPEO LEGHISTA IN CORSA PER LA RICONFERMA, STA ORGANIZZANDO IL CONCORSO DI BELLEZZA “MISS PADANIA” (NATO NEL 1997) - IL MOTIVO? FARE UNO SGAMBETTO A VANNACCI: NELLE STESSE ORE IN CUI LE RAGAZZE BOMBASTICHE SFILERANNO IN PROVINCIA DI PAVIA, SALVINI SARÀ SUL PALCO CON IL GENERALE - IL COMUNICATO DI ANGELO CIOCCA, NOSTALGICO DEL CARROCCIO DI BOSSI...