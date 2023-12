1 dic 2023 11:42

COME AL SOLITO IN ITALIA, FINISCE TUTTO A TARALLUCCI E VINO –GUIDO CROSETTO VA ALLA CAMERA PER RIFERIRE DELLE BORDATE ALLE TOGHE E FA DIETROFRONT: “NON HO ATTACCATO E NON ATTACCHERÒ MAI LA MAGISTRATURA”. POI, COME DA TRADIZIONE DEI FRATELLI D’ITALIA, SI METTE I PANNI DELLA VITTIMA: “È STATO MESSO SU UN PLOTONE DI ESECUZIONE AD PERSONAM, CONTRO IL SOTTOSCRITTO. QUALCUNO HA DETTO CHE TEMO LE INCHIESTE. NO, SONO GUIDO CROSETTO. HO 60 ANNI E IN 60 ANNI NON SONO MAI STATO SFIORATO DA NULLA…” – E DOPO L’AULA, ALLA BUVETTE, IL BOTTA E RISPOSTA CON BENEDETTO DELLA VEDOVA, CHE AVEVA PRESENTATO L’INTERPELLANZA… - VIDEO