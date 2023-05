COME SONO ANDATE LE AMMINISTRATIVE? AL CENTRODESTRA TREVISO, SONDRIO E IMPERIA (CON IL TRIONFO DEL DINOSAURO SCAJOLA), IL CENTROSINISTRA TIENE BRESCIA MA PERDE LATINA. BALLOTTAGGI A VICENZA E ANCONA – A TERNI FUORI DAI GIOCHI IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA - SGARBI ELETTO SINDACO DI ARPINO: “LA VITTORIA? ME L'ASPETTAVO” - A CEPPALONI (BENEVENTO) HA PERSO LA LISTA SOSTENUTA DA CLEMENTE MASTELLA. E A POMIGLIANO D'ARCO, CITTÀ DI DI MAIO…

Lazio, Vittorio Sgarbi eletto sindaco di Arpino: «La vittoria? Me l'aspettavo. Non capisco chi ha votato per gli altri due...»

(di Aldo Simoni) Vittorio Sgarbi lascia la poltrona di sindaco di Sutri («Situazione politica troppo complicata») e s’insedia su quella di Arpino. Nella patria di Cicerone il sottosegretario alla Cultura - già Forza Italia - ha avuto 2.023 preferenze distaccando gli altri due candidati Andrea Chietini (1.388) e Gianluca Quadrini (1.146), espressioni di liste civiche.

Salvini telefona ai sindaci eletti della Lega: «Grande soddisfazione»

«Grande soddisfazione» di Matteo Salvini «per la netta crescita della Lega sia in termini di voti che di sindaci e consiglieri eletti». Il vicepremier ha seguito i risultati dal quartier generale di via Bellerio a Milano.

Ha poi telefonato per complimentarsi ad alcuni sindaci eletti del suo partito, come quelli di Salsomaggiore (Parma), Treviso, Terracina (Latina), Poggio Caiano (Prato), Sondrio, Latina, Serramazzoni (Modena), Borgorose Mariano (Rieti), Cinisello Balsamo (Milano), Lonate Pozzolo (Varese), Squinzano (Lecce) e Sarzana (La Spezia). Lo ha reso noto una nota della Lega.

A Pomigliano d'Arco, città di Di Maio, Pd e 5 Stelle non si presentano: stravince Lello Russo per la settima volta

(di Simona Brandolini) Pomigliano D'Arco è una città dei record. È stato il primo laboratorio giallorosso campano. Prima di Giugliano, prima della Napoli di Gaetano Manfredi, ormai uno degli ultimi paladini del campo largo. Pomigliano è la città natale e, fino a poco tempo fa, feudo di Luigi Di Maio, appena nominato rappresentante speciale europeo per la regione del Golfo.

Ebbene nella ex Stalingrado del Sud, sede degli stabilimenti Stellantis e Leonardo, Pd e 5 Stelle non si sono proprio presentati a questa tornata elettorale. Lasciando campo libero ad un altro recordman, Lello Russo, socialista impenitente, che a 84 anni conquista lo scranno di sindaco con oltre il 70 per cento delle preferenze (lo scrutinio è ancora aperto, ma ormai la vittoria è schiacciante) per la settima volta. La terza da quando c'è la legge per l'elezione diretta.

Ore 19:40 - Marco Scaramellini (centrodestra) è stato rieletto sindaco di Sondrio

A Sondrio è stato rieletto Marco Scaramellini (centrodestra), che ha superato lo sfidante di centrosinistra Simone Del Curto.

Ore 19:27 - Pd: «Tanti testa a testa, fiduciosi sui ballottaggi»

«Molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora siamo a un testa a testa. Poche conferme per il centrodestra e molti scontri diretti che si risolveranno tra due settimane». Lo ha detto Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Partito Democratico, a Metropolis web talk .

«Confido che ad Ancona il risultato di Simonella sia un risultato positivo. Lo scarto è di cinque punti, i 5 Stelle non erano in coalizione. Si deciderà al secondo turno. A Vicenza Possamai è avanti in un comune governato dalla destra nel profondo nord, noi corriamo per vincere fra due settimane».

Ore 19:22 - Umbria, Terni verso il ballottaggio tra Masselli e Bandecchi

Sarà ballottaggio a Terni: Orlando Masselli (centrodestra) sfiderà al secondo turno Stefano Bandecchi, candidato sostenuto da liste civiche. Fuori dai giochi il candidato del centrosinistra, Jose Maria Kenny.

Ore 19:10 - Campania, a Ceppaloni (Benevento) ha perso la lista sostenuta da Clemente Mastella

Risultato a sorpresa a Ceppaloni, paese d’origine di Clemente Mastella (di cui l’ex ministro e parlamentare è stato anche sindaco). Esce perdente dalla tornata elettorale Ettore De Blasio, candidato sostenuto dallo stesso Mastella. Il nuovo sindaco sarà Claudio Cataudo.

