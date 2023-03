COME STA BERLUSCONI? IL CAV, CHE SECONDO INDISCREZIONI STA SVOLGENDO DEI CHECK-UP PER I PROBLEMI CARDIACI DI CUI SOFFRE DA TEMPO, RESTA IN OSSERVAZIONE AL SAN RAFFAELE: DIMISSIONI RINVIATE - IERI SONO ANDATI A TROVARLO IL FIGLIO LUIGI E IL FRATELLO PAOLO - SARA’ UN CASO MA IL 31 MARZO IL CAV ERA STATO CONVOCATO A BARI, PER L’UDIENZA SUL PROCESSO ESCORT. VISTE LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, QUASI SICURAMENTE NON POTRÀ PRESENZIARE – L’EX PREMIER È ACCUSATO DI AVER PAGATO “GIANPY” TARANTINI PER INDURLO A MENTIRE

Estratto da open.online

Berlusconi ospedale

Ricoverato da tre giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi non sarà dimesso oggi, mercoledì 29 marzo, come previsto, ma resterà nella struttura un giorno in più. Una degenza prolungata quindi, causata secondo indiscrezioni da un episodio di aritmia avvenuto lunedì’ scorso 27 marzo. Il leader di Forza Italia era arrivato nel nosocomio milanese per dei controlli e ora con tutta probabilità verrà dimesso nella giornata di domani. A fargli visita in ospedale poche ore fa il figlio minore Luigi Berlusconi.

SI PROLUNGA IL RICOVERO DI BERLUSCONI VISITA DEL FIGLIO

luigi berlusconi in visita dal padre silvio al san raffaele

Non è stato dimesso ieri, Silvio Berlusconi, come inizialmente sembrava, dall’ospedale San Raffaele di Milano. Si è prolungato il ricovero per l’ex premier arrivato lunedì sera al nosocomio per degli accertamenti. Il leader di Forza Italia potrebbe essere dimesso oggi o domani. Ieri, intanto, il fratello Paolo e il figlio minore Luigi sono andati a trovarlo. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di check-up a cui Berlusconi ha dovuto sottoporsi in questi anni per gli strascichi lasciati dal Covid, ma anche per i problemi cardiaci di cui soffre da tempo: era stato ricoverato l’ultima volta poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica, per un’infezione alle vie urinarie.