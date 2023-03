COME STA BERLUSCONI? DOPO LA STRAMBATA GOVERNISTA, IL CAV E’ STATO RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE – DA ARCORE ASSICURANO: “NESSUNO STRESS DA SUPER-LAVORO,SOLO ESAMI DI ROUTINE”. AGLI AMICI DICE: “MI SENTO BENISSIMO, PENSO ALLE EUROPEE DEL 2024” (SENZA CONSIDERARE LA PARTITA DELLE NOMINE CHE HA INIZIATO A GIOCARE CON LA SPONDA DEL REDIVIVO GIANNI LETTA) - LA VISITA DELLA FIGLIA MARINA, CHE E’ STATA DECISIVA NELLA SVOLTA: IN QUESTA FASE IL PARTITO AZIENDA HA BISOGNO DI ANDARE D'ACCORDISSIMO CON IL GOVERNO…

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per il Messaggero

Ad Arcore assicurano: «Nessuno stress da super-lavoro per il Presidente Berlusconi. Per lui, cambiare il partito azzurro è normale essendo un perfezionista e un infaticabile riformista». Si tratterebbe dunque soltanto di esami di routine, già programmati ma certi valori vanno sempre tenuti sott'occhio a quell'età e anche la situazione fisica generale, quelli a cui si sta sottoponendo l'86enne leader di Forza Italia. Come al solito, al San Raffaele.

È entrato lunedì sera all'istituto milanese, dovrebbe uscire oggi e comunque non vengono evidenziati particolari dolori o problemi e il quadro clinico funziona ma di certo non è stata quella appena trascorsa una settimana rilassante, dal punto di vista emotivo e fisico, per l'anziano patriarca ed ex premier.

(...) «Ma io mi sento benissimo», ha assicurato ai suoi Silvio prima di entrare nella solita suite all'ultimo piano del San Raffaele.

(...) Dunque, è andato a farsi un tagliando medico per giocare meglio la partitissima. Di fatto, Berlusconi s'è ricoverato di nuovo al San Raffaele dove già era stato la penultima volta poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell'elezione del presidente della Repubblica. In quell'occasione a causarne l'ospedalizzazione era stata un'infezione alle vie urinarie. Un'infezione che era stata pesante, tanto da rendere necessaria l'applicazione di terapie massicce.

