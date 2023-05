COME STA DAVVERO BERLUSCONI? AL SAN RAFFAELE SI LAVORA PER REALIZZARE UN MESSAGGIO DEL CAV DA MANDARE ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA CHE SI È APERTA OGGI A MILANO. MA UN PRIMO TENTATIVO DI FAR REGISTRARE UN AUDIO AL BANANA È FALLITO. OGGI SI PROVA CON UN VIDEO – TAJANI CERCA DI MINIMIZZARE LE FAIDE INTERNE: "UNICO LEADER È BERLUSCONI, IO VORREI DARE UNA MANO PER PREPARARE IL FUTURO". IL GIALLO DI MARTA FASCINA: SI PRESENTERÀ O NO ALLA KERMESSE?

Ce la stanno mettendo tutta, per far sì che Silvio Berlusconi sia presente in qualunque modo alla convention di Forza Italia. Una troupe televisiva è entrata poco prima delle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano per tentare di registrare un videomessaggio.

La partecipazione da remoto del Cavaliere, d'altronde, è il clou della kermesse che oggi si è aperta a Milano: ne costituisce il finale e serve per rassicurare gli elettori e gli stessi parlamentari ed eletti nelle diverse istituzioni che nelle urne hanno goduto dell'appeal del Capo. E così, il coordinatore Antonio Tajani si è premurato ieri sera di far sapere che Berlusconi, in ospedale da un mese, "sta preparando il suo intervento per sabato"..

Ma su come si manifesterà concretamente il Cavaliere è ancora un'incognita: l'obiettivo è quello di far produrre un audio da consegnare domattina all'ascolto della platea. Ma un primo tentativo di registrazione, fatto ieri nella stanza del San Raffaele, non è andato bene. Se ne faranno probabilmente altri, mentre negli East Est studios comincerà a dipanarsi il programma. E, sempre in clinica, si proverà anche a realizzare un video.

Qualsiasi strada, fino all'ultimo, sarà percorsa. E se i "prodotti" non saranno soddisfacenti, non è neppure da escludere che l'intervento di Berlusconi consisterà in un messaggio scritto, che Tajani leggerà pubblicamente.

Il coordinatore, e vicepremier, si prepara d'altronde a essere il protagonista di questa kermesse, fra le accuse della minoranza che, sottovoce, gli contesta di voler utilizzare questa ribalta per sancire una sorta di incoronazione, la certificazione del suo ruolo di traghettatore di Forza Italia.

Tajani e Licia Ronzulli, la presidente dei senatori azzurri che è il punto di riferimento dell'opposizione interna, si sono incontrati martedì alla Farnesina per siglare una tregua, in attesa che il Cavaliere esca dall'ospedale, e di capire con quali forze potrà continuare a guidare il partito.

Lui, Tajani, respinge le critiche: "Io lavoro per unire e non ho mai attaccato nessuno, a volte è successo il contrario". Riguardo al suo ruolo, Tajani minimizza: "Unico leader è Berlusconi, io vorrei dare una mano per preparare il futuro".

Altra curiosità riguarda il contributo di Marta Fascina, la deputata e compagna di Berlusconi che ha acquisito peso politico dentro il partito, in contrapposizione proprio a Ronzulli, Cattaneo e Mulè. Non è previsto alcun intervento di Fascina, ma nulla si sa sulla sua presenza alla convention: lei, d'altronde, finora è sempre rimasta in ospedale al fianco del presidente.

Di certo, se non ci sarà la parlamentare campana, non mancheranno gli esponenti politici a lei vicini, da Alessandro Sorte a Stefano Benigni. Per consacrare una nuova classe dirigente. Per delineare un futuro, anche oltre il Cavaliere.

