28 dic 2023 12:36

COME STA DAVVERO GIORGIA MELONI? DOPO GIORNI DI SILENZIO E SINTOMATICO MISTERO, DA PALAZZO CHIGI FANNO SAPERE CHE LA CAUSA DELL’INDISPOSIZIONE DELLA PREMIER È UNA “SINDROME OTOLITICA”, CHE L’HA COSTRETTA “A LETTO E AL BUIO” PER QUASI DUE GIORNI. ALLORA COME HA FATTO A PRENDERE UN AEREO PER PASSARE IL NATALE A MILANO A CASA DEGLI EX SUOCERI? ERA GUARITA IMPROVVISAMENTE PER UN GIORNO? – NUOVA DATA PER LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO, CHE DIVENTA DI INIZIO ANNO: SARÀ IL 4 GENNAIO ALLE 11