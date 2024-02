COME STA GUIDO CROSETTO? NESSUN DANNO CARDIACO, MA SERVIRANNO ULTERIORI ESAMI PER IL MINISTRO DELLA DIFESA DOPO IL RICOVERO D’URGENZA PER I DOLORI AL PETTO ALL’OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY DI ROMA - IL PRIMO BOLLETTINO SANITARIO CONFERMA LA DIAGNOSI DI “LIEVE PERICARDITE” – CHE TIPO DI INFIAMMAZIONE E’, COME SI MANIFESTA E COME SI CURA…

Estratti da open.online

È in buone condizioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche se dovrà sottoporsi a ulteriori esami medici per accertare le cause del malore che lo ha spinto ieri sera a presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, dove è poi stato ricoverato e sottoposto ad accertamenti urgenti. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute arrivano dallo stesso ministero della Difesa.

Gli esami condotto dopo l’avvisaglia di un «perdurante dolore al petto hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci», informa la Difesa, aggiungendo che nelle prossime ore Crosetto, «le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami per accertare le cause del malore».

PERICARDITE: COME SI MANIFESTA E COME SI CURA

Estratti da gazzetta.it

La pericardite è l'infiammazione della pericardio. Quest'ultimo è la struttura a forma di sacco che contiene e protegge il cuore, cioè una membrana che per conformazione è simile a un foglio di polietilene sottile.

PERICARDITE: CHE TIPO DI INFIAMMAZIONE È

Nella sacca che contiene il cuore c'è anche una modesta quantità di liquido che separa il cuore stesso dalla membrana e in alcuni casi può succedere che la sacca si infiammi e produca più liquido. Si può avvertire un dolore al petto, ma di solito è una malattia benigna.

CAUSE DELLA PERICARDITE— Nella maggior parte dei casi la pericardite ha cause di tipo virale o batterico come quelle che causano influenze e raffreddori. Ma può dipendere anche da funghi o parassiti o da una malattia autoimmunitaria o essere la conseguenza di un intervento di cardiochirurgia o di terapie antitumorali.

SINTOMI DELLA PERICARDITE— Chi ha la pericardite può avvertire un senso di pesantezza e fastidio al centro del petto (...)

DIAGNOSI E CURA— L'auscultazione del cuore può già far capire al medico che è in corso una pericardite e l'elettrocardiogramma risulterà anomalo. Per diagnosticarla con esattezza serve anche un ecocardiogramma in modo da verificare quanto liquido c'è nel sacco pericardio e quanto quest'ultimo è spesso.

Per curare la pericardite servono dei farmaci antinfiammatori che vanno da quelli di tipo aspecifico come l'aspirina o il brufen fino alla colchicina per i casi più complessi. Se si tratta di pericardite batterica servono invece gli antibiotici. Nella maggior parte dei casi la pericardite guarisce da sola e può anche passare completamente inosservata, invece in alcuni casi più rari servono delle punture per togliere il liquido in eccesso in modo da diminuire la pressione all'interno del pericardio.

