24 feb 2021 20:12

COME STA SERGIO MATTARELLA? – IL CAPO DELLO STATO IERI SERA NON È POTUTO ANDARE A CIAMPINO AD ACCOGLIERE LE SALME DI LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI PER UN DISTURBO VESTIBOLARE – SI TRATTA DI UN DISTURBO CARATTERIZZATO DA UN ATTACCO DI VERTIGINI, CAUSATO DALL’INFIAMMAZIONE DEL NERVO VESTIBOLARE, APPUNTO, IL RAMO DELL’OTTAVO NERVO CRANICO CHE AIUTA A CONTROLLARE L’EQUILIBRIO. PER QUANTO CONCERNE LA CAUSA, DI SOLITO IL DISTURBO È PROVOCATO DA UN VIRUS…