12 apr 2023 08:00

COME STA SILVIO BERLUSCONI? IL FIGLIO LUIGI LASCIA IL SAN RAFFAELE E RASSICURA: “STA BENE” - L’EX PREMIER È RICOVERATO DA MERCOLEDÌ SCORSO IN TERAPIA INTENSIVA PER UNA POLMONITE CONSEGUENZA DI UN INDEBOLIMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE PER UNA LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA DI CUI IL CAVALIERE SOFFRE DA DUE ANNI – IL MEDICO DEL CAV ALBERTO ZANGRILLO – “NELLE ULTIME 48 ORE SI È ASSISTITO A UN PROGRESSIVO E COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ D’ORGANO MONITORATE” - VIDEO