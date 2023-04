COME STA SILVIO BERLUSCONI? – E' TRASCORSA TRANQUILLA LA TERZA NOTTE DEL CAV IN TERAPIA INTENSIVA ALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE – IERI, USCENDO DALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE, IL MEDICO PERSONALE DI BERLUSCONI, ALBERTO ZANGRILLO, HA PARLATO AI CRONISTI: “ANCHE DAVANTI A UNA PATOLOGIA GRAVE, STA RISPONDENDO BENE ALLE TERAPIE” – “NON SONO OTTIMISTA NÉ PESSIMISTA. NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE ADDENTRARMI IN NESSUNA PREVISIONE.” – POI SBOTTA AI CRONISTI: “GLI HANNO TOLTO IL TELEFONO? TUTTE PUTTANATE. L’UMORE? CHE CAZZO VE NE FREGA?”

1. ORE 07:41 - BERLUSCONI, NESSUN BOLLETTINO OGGI: NOTTATA TRANQUILLA

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

Estratto dell’articolo di Sara Bettoni, Simona Ravizza per www.corriere.it

Quarta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, che si prepara ad affrontare la giornata di Pasqua ancora ricoverato al primo piano sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. La notte del leader 86enne sarebbe stata «tranquilla» come assicurano fonti dell’ospedale, circostanza che accresce l’ottimismo di famigliari e amici. […]

ZANGRILLO BERLUSCONI

2. ZANGRILLO: BERLUSCONI RISPONDE BENE ALLE TERAPIE

Estratto da www.lastampa.it

Silvio Berlusconi si appresta a trascorrere la quarta notte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele, dove è stato ricoverato mercoledì per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il suo medico di fiducia, il professor Alberto Zangrillo, ha da poco lasciato l'ospedale. […] «anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, sta rispondendo bene alle terapie».

zangrillo 9

Tuttavia il professor Zangrillo ha evitato di sbilanciarsi: «Non sono ottimista né pessimista, l'obiettivo è risolvere il quadro patologico. Non voglio assolutamente addentrarmi in nessuna previsione, perché non sarebbe serio».

La quarta giornata di Silvio Berlusconi nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare è trascorsa tra terapie ed esami di routine e intervallata dalle visite dei parenti e degli amici più stretti, che per incontrarlo devono seguire un rigido protocollo, con obbligo di indossare sovracamice, sovrascarpe, mascherina e cuffia per capelli. […]

silvio berlusconi alberto zangrillo

3.ZANGRILLO SBOTTA CON I CRONISTI "CA**O VE NE FREGA DELL'UMORE"

di Daniele Alberti per www.repubblica.it

"Noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono le fughe in avanti o indietro, il pessimismo o l'ottimismo non rispondono ai criteri a cui un medico serio e' chiamato". Cosi' il professor Alberto Zangrillo Responsabile della terapia intensiva dove e' ricoverato l'ex premier Silvio Berlusconi