6 apr 2023 18:10

COME STA SILVIO? – LE CONDIZIONI DI BERLUSCONI STAREBBERO REGISTRANDO UN “INCORAGGIANTE MIGLIORAMENTO RISPETTO A IERI”. SECONDO FONTI VICINE AL CAV, SENTITE DALL’ANSA, “L’EX PREMIER STAREBBE REAGENDO IN MODO POSITIVO ALLA TERAPIA ANTIBIOTICA DECISA PER CURARE LA POLMONITE INSORTA NEGLI SCORSI GIORNI. LA FORMA DI LEUCEMIA CRONICA DA CUI È AFFETTO DA TEMPO NON SAREBBE RARA E…”