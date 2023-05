9 mag 2023 12:30

COME TRASFORMARE IL SENATO IN UNA BALERA E L'ITALIA IN SANREMO - DURANTE IL “CONCERTO” DI GIANNI MORANDI A PALAZZO MADAMA (A CONDURRE NON C’ERA AMADEUS, MA ‘GNAZIO LA RUSSA) GIORGIA MELONI E GUIDO CROSETTO HANNO CANTICCHIATO DAI BANCHI DELL'AULA – IL MAI PALUDATO PRESIDENTE DEL SENATO HA PRESO SOTTO BRACCIO IL CANTANTE DAVANTI AL BUFFET: “SEI TU L’UNO SU MILLE CHE CE L’HA FATTA…” – IL SOTTOSEGRETARIO GIANMARCO MAZZI IN VERSIONE VIGILE URBANO CHE DIRIGEVA IL TRAFFICO DI PERSONE CHE CHIEDEVANO UN SELFIE CON MORANDI - VIDEO!