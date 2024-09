23 set 2024 19:22

COME AI VECCHI TEMPI! - ALLA FESTA DI AFD IN BRANDEBURGO LE SVASTICHELLE CANTANO: "ADESSO LI DEPORTIAMO, LI DEPORTIAMO TUTTI" - IN UN VIDEO SI VEDE ANNA LEISTEN, CAPA DELL'ORGANIZZAZIONE GIOVANILE DELL’AFD IN BRANDEBURGO, CHE CANTA - LEI ERA INSIEME AD ALTRI MILITANTI ESTASIATI CHE TENEVANO IN MANO UN CARTELLO CON LA SCRITTA "DEPORTIAMOLI A MILIONI". INTORNO PARECCHI DIRIGENTI DI AFD BEVONO BIRRA E SGHIGNAZZANO - INDAGA LA PROCURA